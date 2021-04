KIM Kardashian a été vue devenir fringante à Miami alors qu’elle visitait un sex-shop et achetait un sac de friandises pour son vol de retour à Los Angeles.

le L’incroyable Famille KardashianLa star de la star est apparue indifférente récemment, malgré son divorce imminent avec le rappeur Kanye West.

Méga / Backgrid

Kim a visité un sex-shop de Miami[/caption]

Méga / Backgrid

La star de télé-réalité s’est arrêtée par le magasin explicite pendant ses vacances[/caption]

Méga / Backgrid

Elle a ri pendant sa sortie[/caption]

Kim, 40 ans, a profité de sa dernière journée à Miami avec un petit voyage au sex-shop, alors qu’elle avait l’air heureuse et satisfaite de la sortie.

La maman de quatre enfants portait une jupe noire longue au sol et un haut court, des talons et un petit sac à main lorsqu’elle est entrée dans le magasin explicite.

La star de télé-réalité a souri vivement et a lancé à ses fans un signe de paix alors qu’elle terminait ses achats, sortant du bâtiment avec un sac de friandises pour son voyage de retour.

Kim a fait un signe de la main en quittant la vidéothèque et en remontant dans son avion privé pour Los Angeles

Méga / Backgrid

Kim avait l’air glamour dans sa tenue entièrement noire[/caption]

Méga / Backgrid

Elle est sortie du sex-shop[/caption]

Méga / Backgrid

La star de télé-réalité a profité du soleil de Miami[/caption]

Méga / Backgrid

Sa sécurité l’a aidée à porter ses nouveaux achats[/caption]

Méga / Backgrid

Elle est retournée au jet privé[/caption]

Méga / Backgrid

Kim a embarqué sur son vol de retour à LA[/caption]

Méga / Backgrid

Elle a donné à ses fans un signe de paix en sortant[/caption]

La fondatrice de KKW Beauty est restée vivante malgré ses «difficultés» dans son divorce d’avec Kanye.

le la reine de la réalité a visité la discothèque LIV dans le hotspot de Floride le week-end dernier, où aucune distanciation sociale n’a eu lieu.

Les fans étaient furieux du manque de masque de Kim et de l’attention portée aux protocoles de Covid, comme ils ont qualifié le mondain d ‘«irresponsable».

Selon les politiques de pandémie actuelles du comté de Miami-Dade, tout le monde est tenu de «porter un masque ou un autre masque facial en public, dans les parcs et à l’intérieur de tous les établissements».

Cependant, la personnalité de la télévision a pris plusieurs vidéos lors de sa sortie, alors que des tonnes de visiteurs sans masque faisaient la fête en grande foule.

«C’est toi @kimkardashian au milieu d’une pandémie ou ??? J’ai également honte de @LIVmiami et de Miami / Floride en général », a tweeté un fan avec colère.

«Soooo célébrités ne se soucient tout simplement pas de covid kim k est littéralement à LIV et les foules ressemblent à des foules pré-covid. EEEK », a lancé un autre.

«Kim Kardashian est à Miami dans un club où personne ne porte de masque ou de distanciation sociale. On dirait que la pandémie est terminée !!! » Un troisième a réagi.

Kim a fait son apparition à Miami en l’honneur de l’ouverture de David Beckhamle club de football de, Inter Miami CF.

Quelques jours avant la star de la télé réuni avec toutes ses sœurs alors que les sœurs KarJenner passaient une soirée amusante ensemble.

Les dames étaient stupéfaites en plein glamour alors qu’elles étaient toutes assises ensemble dans leurs looks printaniers.

La star de Paw Patrol a sous-titré ses photos: «4 EVA EVA».

Getty

Kim a demandé le divorce en février[/caption]

Getty

Ils se sont mariés pendant six ans[/caption]

Kim a demandé le divorce de Kanye en février après six ans de mariage, et l’ex-couple a conclu des accords de garde.

Selon TMZ, le créateur de Yeezy a déposé une demande de garde légale et physique conjointe de leurs quatre enfants, North, 7, Saint, 5, Chicago, 3, et Psalm, 1.

Le couple a décidé de coparentalité à l’amiable, bien que Kanye passe la majorité de son temps à des kilomètres de là dans son complexe du Wyoming.

Instagram

Kim a continué à poser des pièges à soif pendant la procédure de divorce[/caption]

Le couple de célébrités est parvenu à un accord pour diviser leur 2 milliards de dollars de fortune uniformément que The Sun a exclusivement rapporté après l’annonce du divorce.





En raison de son empire musical et de ses entreprises de vêtements, Kanye est techniquement le plus riche des deux, avec une fortune stupéfiante de 1,3 milliard de dollars.

Cependant, Forbes a révélé plus tôt ce mois-ci que Kim avait rejoint son futur ex sur la liste des milliardaires, après avoir récolté «l’argent de la télé-réalité et des accords d’approbation, et un certain nombre d’investissements plus modestes».