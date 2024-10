Kim Kardashian vise un objectif plus ambitieux

Kim Kardashian rêve depuis longtemps de devenir avocate. Pour cela, elle travaillerait dur pour atteindre cet objectif.

Des sources affirment que la star de Kardashian étudie jour et nuit pour réussir l’examen du barreau.

« La passion et la volonté de Kim de devenir une véritable avocate sont toujours aussi fortes et son projet est de passer l’examen du barreau en février », a déclaré la source. En contact.

La taupe a crié : « Elle a une tonne de travail à faire pour se préparer et sait que les chances de réussir du premier coup ne sont pas très élevées. »

Ajoutant: « Mais elle est convaincue qu’elle peut y parvenir, alors elle se donne vraiment la peine en ce moment avec ses études. »

Dans le passé, Kim a exprimé sa passion pour les réformes pénitentiaires et ses efforts pour devenir avocat comme son père, Robert Kardashian, connu pour faire partie de l’équipe juridique d’OJ Simpson.

En 2021, Kim a annoncé qu’elle réussirait le Baby Bar de Californie – qu’elle n’avait pas réussi à réussir trois fois.

Il est pertinent de mentionner ici que l’examen a eu lieu à la fin de la dernière année de la faculté de droit de l’étudiant.

« OMFGGGG J’AI RÉUSSI L’EXAMEN BABY BAR !!!!! » elle a écrit.

« J’ai échoué à cet examen 3 fois en 2 ans, mais je me suis relevé à chaque fois, j’ai étudié plus dur et j’ai réessayé jusqu’à ce que je le fasse !!! »

Kim a poursuivi: « Je sais que mon père serait si fier et il serait en fait si choqué de savoir que c’est ma voie maintenant, mais il aurait été mon meilleur partenaire d’étude. »

« On m’a dit qu’il était connu pour se moquer des gens qui ne réussissaient pas du premier coup comme lui, mais il aurait été ma plus grande pom-pom girl ! » conclut-elle.