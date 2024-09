Kim Kardashian vient d’associer quelque chose appelé une « robe mouillée » à des cheveux mouillés, et je n’ai jamais rien vu de tel

En tant que l’un des noms les plus en vogue mode des célébrités Kim Kardashian a proposé des looks époustouflants au fil des ans et repousse souvent les limites en arborant décolletés aux angles spectaculaires , Des robes qui défient la gravité ou matériaux restrictifs comme la cotte de mailles . En ce qui concerne ses cheveux, nous avons vu le look mouillé et nous avons vu ses cheveux liquides, mais maintenant elle a poussé le thème de l’eau à de nouveaux extrêmes, en associant ses cheveux mouillés à une robe mouillée Balenciaga, et cela ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vu.

Alors, Kim Kardashian aime paraître mouillée ? C’est ce que j’en retiens après avoir vu la robe mouillée Balenciaga en caoutchouc liquide moulé en 3D qu’elle a portée pour le dîner Kering Caring for Women 2024 à New York cette semaine. Cette robe combinée à des boucles apparemment encore humides tombant en cascade sur ses épaules donne l’impression qu’elle vient de sortir d’une douche entièrement habillée. Découvrez les images qu’elle a partagées avec Instagram :

Quand j’ai lu pour la première fois « robe mouillée », j’ai supposé que la tenue serait élégante et brillante, comme Halle Bailey est apparue dans sa robe brillante de style licou aux BET Awards de cette année. Mais là, c’est quelque chose de complètement différent. Si la pièce de la collection printemps 2024 de Balenciaga brille d’une manière qui donne l’impression qu’elle reflète l’eau, c’est sa texture qui lui donne l’impression qu’elle est vraiment trempée.

La robe en caoutchouc liquide épouse parfaitement le corps de Kim Kardashian, le tissu se froissant et se froissant pour donner l’impression que l’eau l’empêche de tomber droit. Les Kardashian la star a arboré le Look de cheveux mouillés sur le tapis rouge avant, mais il n’y a tout simplement aucune autre coiffure qui aurait eu autant d’impact que celle-ci. Cela inclut la look cheveux liquides qu’elle et d’autres célébrités comme Megan Fox et Jennifer Lopez ont arboré, qui ne semble pas tant mouillé qu’ultra brillant et presque réfléchissant.

Je serai intéressé de voir si la sœur cadette de Kim, Kylie Jenner, essaie ensuite la robe mouillée, car elle a également porté la aspect mouillé combiné avec de la transparence lors d’un événement de mode plus tôt cette année. Les sœurs Jenner semblent être au même niveau que Kim Kardashian dans le monde de la mode, donc ça ne me surprendrait pas.

Sans doute le membre le plus populaire de la La famille Kardashian-Jenner Kim Kardashian continue d’étendre sa notoriété. En plus d’essayer de nouvelles choses dans la mode (ce qui a parfois donné lieu à comparaisons avec Bianca Censori ), elle se diversifie également dans son travail devant la caméra.

Après avoir fait ses débuts d’actrice majeurs dans American Horror Story : Délicatla star de télé-réalité de longue date a deux films en préparation, ainsi qu’un rôle principal dans le prochain drame judiciaire de Ryan Murphy Tout est permisqui sera disponible en streaming avec un Abonnement Hulu un jour dans le futur.

Votre mélange quotidien d’actualités sur le divertissement