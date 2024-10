Photo : Kim Kardashian veut que les gens la prennent plus « au sérieux » : source

Kim Kardashian en aurait fini d’être connue comme un sex-symbol et rien de plus dans l’industrie.

Selon le dernier rapport de En contact chaque semainemère de quatre enfants, travaille très dur pour réaliser son rêve de devenir avocate.

Pour cette raison, la magnat de la beauté aurait également décidé de réorganiser son look pour le rendre plus professionnel.

« Elle veut que les gens la prennent plus au sérieux », a déclaré un informateur en mentionnant que les sœurs Kardashian la taquinaient « en lui disant qu’elle voulait faire du cosplay en tant qu’avocate ».

« Elle sait que passer la barre sera énorme », a noté et ajouté la source, « mais elle veut aussi que son image soit plus traditionnelle. »

La source a également expliqué : « Elle rassemble donc toutes sortes de moodboards pour son nouveau look, plus professionnel. »

« Elle sera toujours sexy, mais elle veut que ce soit plus atténué et plus classe – moins de paillettes, moins de créoles et plus de diamants, plus de perles et plus de costumes puissants », ont-ils remarqué en conclusion.

Ce rapport intervient au milieu de rumeurs selon lesquelles Kim Kardashian aurait coupé ses cheveux longs et aurait opté pour un carré Matrix.