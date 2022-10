Kim Kardashian veut que le divorce de Kanye soit finalisé pour le 42e anniversaire : Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock / Matt Baron/Shutterstock

Kim Kardashian vient d’avoir 42 ans, et une source proche de la star raconte HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’elle ne veut rien de plus que finaliser son divorce avec le rappeur Kanye West, 45 ans. “Kim a hâte d’avoir 42 ans parce qu’elle pense que ce sera sa meilleure année. Elle est célibataire, forte et équipée pour gérer son empire comme elle le souhaite », a déclaré l’initié. « Elle souhaite plus que jamais que ce divorce soit finalisé. Kim pense que finaliser leur divorce serait le meilleur cadeau d’anniversaire de tous les temps.”

L’ami a poursuivi en ajoutant que malgré l’aide de Kanye dans la création de ses marques de mode, Kim est maintenant prête à y aller seule. “Pendant près d’une décennie, Kim a demandé conseil à Kanye pour ses conseils d’expert sur tant de choses, la mode étant l’une d’entre elles. Kim n’a plus besoin de ses conseils et, à part un accord de coparentalité à l’amiable, elle essaie de se séparer de lui”, ont-ils partagé. En outre, ils ont également déclaré que Kim était reconnaissante envers son ex pour son aide à établir des relations remarquables. “Elle est reconnaissante qu’il l’ait présentée à certains acteurs clés du monde de la mode, mais elle sait qu’elle est responsable de son succès dans l’industrie de la mode, car elle a travaillé si dur pour solidifier et renforcer ces relations”, ont-ils ajouté. .

Notamment, la source a poursuivi en disant que le fondateur de SKIMS n’était pas satisfait du comportement et de la politique récents de Ye sur les réseaux sociaux. “Elle a essayé si fort de ne pas laisser les actions récentes de Kanye l’affecter, mais cela a été très difficile. Elle n’est pas d’accord avec ses actions récentes, et elle n’est pas d’accord avec les remarques qu’il a faites récemment à propos de sa famille”, a poursuivi l’initié. “Elle n’est pas alignée sur ses opinions politiques, et elle veut juste qu’il garde son nom hors de sa bouche à ce stade.”

Une source distincte de KarJenner a déclaré à HL que Kim avait eu une année très difficile et qu’elle était prête à entrer dans un nouveau chapitre de sa vie. “Kim a pas mal lutté cette dernière année avec tout le drame de Kanye, alors elle considère son anniversaire comme une opportunité pour un nouveau départ”, ont-ils déclaré. “Elle se sent vraiment bien à l’idée d’avoir 42 ans et est tellement fière de tout ce qu’elle a accompli à ce stade. Mais Kim est également excitée car elle a tellement de choses à espérer. Elle a l’air et se sent incroyable, et elle se sent vraiment positive quant à son avenir.

Au milieu du 42e anniversaire de la mère de quatre enfants, sa mère, Kris Jenner66 ans, et sa sœur, Khloe kardashian, 38 ans, a félicité Kim pour sa “résilience” dans plusieurs hommages d’anniversaire sur Instagram. “Joyeux anniversaire à ma belle Kimberly !!!! Tu es toujours ma petite fille et en même temps tu es la femme la plus forte que je connaisse. Vous gérez tout ce que vous traversez avec une grâce incroyable. Vous êtes un exemple incroyable de force et de calme à travers tout », a déclaré le momager en légende du message. Koko a également partagé une adorable série de photos de retour avec Kim. “Joyeux anniversaire Keek ! Ma sœur courageuse et remarquablement résistante, joyeux anniversaire ! La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente, nous devenons simplement plus résilients et, à mon avis, vous êtes l’enfant de la résilience », a déclaré la mère de deux enfants en légende du message.

Kim et Kanye se sont mariés le 24 mai 2014 et elle a officiellement demandé le divorce du créateur Yeezy en février 2021. Les deux stars ont quatre enfants ensemble : Nord9, Saint6, Chicago4 et Psaume3. Après sa séparation de Ye, Kim a continué à ce jour SNL étoile Pete Davidson28 octobre 2021 jusqu’à leur rupture le 5 août. La bombe brune est actuellement célibataire au moment d’écrire ces lignes.