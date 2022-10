Kim Kardashian “veut perdre encore plus de poids avec un régime extrême sans sucre” alors que les fans s’inquiètent du rétrécissement du cadre

KIM Kardashian veut perdre encore plus de poids avec son régime extrême sans sucre, The Sun peut le révéler en exclusivité.

Une source a déclaré que la star de The Kardashians, 42 ans, “aime sa maigreur” et prévoit de perdre deux livres de plus afin qu’elle puisse être sous son objectif de poids.

Rex

Getty Images – Getty

Elle a perdu plus de 20 livres au cours de l’été (vu en 2020)[/caption]

L’initié a déclaré: “Kim ne veut pas prendre de poids car elle pense qu’elle n’a jamais été aussi belle que maintenant.

“Elle aime sa maigreur et veut rester comme ça.

“Elle dit qu’elle prévoit de perdre encore deux livres parce qu’elle est alors en dessous de son poids idéal et que cela n’aura pas d’importance si elle fluctue un peu.”

La source a ajouté que Kim – qui a perdu 21 livres au cours de l’été – avait du sucre pour la première fois depuis des semaines lors de sa 42e fête d’anniversaire ce week-end.

En savoir plus sur Kim RÉESSAYER Kim critiquée pour avoir “manqué de respect” à la défunte chanteuse bien-aimée lors de son voyage d’anniversaire LE VRAI KIM Kim montre des taches de vieillesse et des imperfections sur le visage sans maquillage dans une nouvelle vidéo inédite

Ils ont dit: “Son grand plaisir est qu’elle s’autorise un tout petit morceau de gâteau d’anniversaire – la première fois qu’elle prend du sucre depuis des semaines.”

Ils se sont ensuite penchés sur le régime ultra-strict de la mère de quatre enfants, révélant : « Elle survit avec des graines de chia et des légumes crus pour maintenir la perte de poids.

“On m’a dit qu’elle commençait la journée avec du collagène, puis déjeunait tous les jours avec du ‘chia pudding’.

« Elle l’appelle ainsi, mais il s’agit essentiellement de graines de chia mélangées à ses poudres nutritionnelles et à 1/2 litre d’eau, car cela la remplit et ne contient aucune calorie.





« Alors c’est une salade d’avocat. au déjeuner – elle a « permis » un avocat par jour avec presque une laitue entière – essayant à nouveau de faire le plein de laitue car elle n’a pas de calories.

«Puis un petit dîner composé uniquement de légumes – parfois juste crus. Sa seule vinaigrette est le jus de citron.

RÉGIME ULTRA-STRICT

L’initié a poursuivi: «Les jours d’entraînement, elle fait plus de protéines, elle a cette viande végétalienne.

“Et pas de sucre – quand elle a des envies, elle mange des raisins congelés.”

La source a expliqué: “Cela a commencé par son désir de bien paraître pour la Fashion Week, puis cela l’a en quelque sorte saisie.”

Ils ont affirmé que le régime alimentaire de Kim était si rigide qu’elle avait un réfrigérateur séparé pour ses quatre enfants – North, neuf ans, Saint, six ans, Chicago, quatre ans et Psalm, trois ans.

“Kim a son propre réfrigérateur, et quand vous l’ouvrez, il est plein de choses en poudre, de matcha, de laitue et de légumes”, ont-ils déclaré.

“Rien d’autre. Les enfants ont un réfrigérateur différent.

Le US Sun a contacté le représentant de Kim pour un commentaire.

PERTE DE POIDS DRASTIQUE

Kim a suscité des inquiétudes en mai après avoir admis avoir perdu 16 livres en trois semaines pour s’adapter à la robe emblématique de Marilyn Monroe pour le Met Gala en mai.

Le fondateur de SKIMS a déclaré à Vogue lors du Met Gala : “J’ai essayé [the dress] allumé et ça ne me convenait pas. J’ai dit : ‘Donnez-moi trois semaines.’

“J’ai dû perdre 16 livres aujourd’hui. C’était un tel défi. C’était comme un [movie] rôle. J’étais déterminé à m’adapter [into] ce. Je n’ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines.

Et en juin, l’ancienne de L’incroyable famille Kardashian a admis qu’elle avait perdu encore plus de poids après avoir suivi un régime ultra-strict.

Elle a déclaré dans l’émission TODAY: “Cela m’a en fait beaucoup appris sur mon mode de vie et ma santé, et depuis lors, par la suite, j’ai continué à manger très sainement.

« Je veux dire, j’ai perdu 21 livres maintenant. Je n’essaie pas de perdre plus de poids, mais j’ai plus d’énergie que jamais.

Instagram / Kim Kardashian

Kim “aime être maigre” et “veut peser deux livres en dessous de son objectif”[/caption]

Hulu

Elle a du pudding au chia tous les matins (vu), de l’avocat pour le déjeuner et des légumes pour le dîner, a affirmé la source[/caption]

Instagram / Kim Kardashian

Kim aurait un réfrigérateur séparé pour ses quatre enfants[/caption]