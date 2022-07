Kim Kardashian va BRALESS en montagnes russes avec ses filles Chicago, 4 ans et North, 9 ans, au centre commercial du New Jersey

KIM Kardashian est devenue sans soutien-gorge alors qu’elle était photographiée sur des montagnes russes avec ses filles Chicago, quatre ans, et North, neuf ans.

La star de télé-réalité a exposé ses mamelons lors d’une sortie de maman dans le New Jersey.

TheImageDirect.com

Kim Kardashian est devenue sans soutien-gorge alors qu’elle était photographiée sur des montagnes russes avec North et Chicago West[/caption]

TheImageDirect.com

La célèbre famille s’est rendue à l’American Dream Mall dans le New Jersey pour faire quelques manèges[/caption]

Kim, 41 ans, a été aperçue mardi à l’American Dream Mall en train de faire une sortie avec deux de ses filles.

Elle a été photographiée levant les bras alors qu’elle montait sur des montagnes russes pour enfants.

Elle a crié à côté de Chicago tandis que North était assis derrière elle.

La maman a semblé abandonner le soutien-gorge alors que ses mamelons traversaient le body de sa propre marque, SKIMS.

BD-EEK ! L’homme de Kim Kardashian, Pete Davidson, fait révéler à NSFW ses parties intimes PEU DE TEMPS J’ai essayé les SKIMS de Kim Kardashian – j’ai été stupéfait quand j’ai ouvert le paquet

Éclaboussure

Les trois se sont rendus à Toys R Us après avoir parcouru les montagnes russes[/caption]

Elle l’a associé à un pantalon camouflage ample et à des talons en daim.

North et Chicago portaient des t-shirts noirs assortis et rayonnaient alors qu’ils frappaient Toys R Us.

Kim est actuellement à New York pour travailler sur sa marque SKIMS, mais a fait le voyage de l’autre côté de la rivière Hudson pour visiter le gigantesque centre commercial.

Elle a décidé d’aller sans soutien-gorge après avoir partagé un tas de photos racées sur Instagram avec son petit ami Pete Davidson, 28 ans, né à Staten Island.





ORTEIL TOTALEMENT NSFW

Le couple a choqué les fans avec des instantanés chargés de PDA de leur vie personnelle

Une photo montrait les pieds de Kim chevauchant sa poitrine alors qu’il la regardait avec amour.

La publication Instagram était tellement NSFW que la sœur de Kim, Khloe Kardashian, a même commenté pour demander si le couple s’ils “avaient un fétichisme des pieds”.

Le duo a donné aux fans une mise à jour intime après les débuts de l’alun de Saturday Night Live à Hulu dans la bande-annonce de la saison 2 de Les Kardashian.

L’aperçu passionnant a vu Pete se préparer à sauter sous la douche avec Kim, promettant de nombreuses scènes PDA pour la deuxième saison de l’émission.

En savoir plus sur le soleil LES PROBLÈMES DE PAPA Hunter Biden a reçu un SMS de sa petite maman le suppliant de voir un enfant amoureux

Les deux se fréquentent depuis qu’ils se sont reconnectés sur le plateau de SNL en octobre 2021.

Outre Chicago et North, Kim partage ses fils Saint, six ans, et Psalm, trois ans, avec son ex Kanye West.

Instagram

Kim a récemment publié une mise à jour photo intime avec Pete Davidson[/caption]

Getty

Elle s’est ensuite envolée pour New York pour travailler sur SKIMS, emmenant Chicago et North avec elle.[/caption]

Instagram

Kim partage également Psaume et Saint avec son ex Kanye West[/caption]