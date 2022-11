Kim Kardashian tue un bikini scintillant pour le lancement des vacances de SKIM: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Comportement modèle ! Kim Kardashian était sa meilleure publicité alors qu’elle présentait une nouvelle gamme de vêtements étincelants de sa ligne de vêtements SKIMS sur Instagram ce mercredi 16 novembre.

La star de télé-réalité a simplement grésillé dans les clichés des médias sociaux, où elle portait une paire de bikinis à peine là de la collection de vacances de la marque. Le décolleté de Kim débordait des minuscules sommets triangulaires, qu’elle a soigneusement ajustés sur plusieurs plans. Laissant peu de place à l’imagination, la lingerie de la fashionista – qu’elle a modelée en noir et nude – a également mis en valeur sa taille fine et ses abdominaux durs. Son string en strass était haut sur les côtés et plongeait bas sur le devant pour souligner ses hanches en sablier.

Kim allait définitivement pour un look sensuel avec son glam. Elle a brossé ses tresses blondes ébouriffées sur son épaule, laissant des racines sombres jaillir de sa partie centrale élégante. Laissant sa silhouette vraiment sous les projecteurs, la méga-influenceuse a opté pour un maquillage simple, optant pour une peau lumineuse et éclatante avec des lèvres brillantes et nues et des cils vaporeux.

Toutes les affaires dans la légende, la mère de trois enfants lui a dit à quelque 333 millions de followers que la boutique de vacances SKIMS était prête et prête. Cependant, Kim ne s’est pas contentée de se concentrer sur son empire du shapewear et de l’habillement cette saison. L’étoile, qui Forbes dit vaut 1,9 milliard, a lancé sa gamme de soins de la peau SKKN by Kim en juin et a fondé la société de capital-investissement Partenaires Skky avec Jay Sammons en sept.

Parler de SKIMS avec Vogue en mars 2021, Kim a souligné le confort de la ligne. “Toutes nos collections sont fabriquées à partir de matériaux que vous pouvez porter toute la journée, tous les jours”, a-t-elle déclaré. “Être à l’aise est vraiment important pour moi et je suis fermement convaincu que lorsque vous vous sentez à votre meilleur, vous êtes à votre meilleur. Vous pouvez toujours me trouver dans les pyjamas Skims ou nos sous-vêtements Fits Everybody en raison de leur simplicité et de leur facilité d’utilisation.