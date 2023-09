Kim Kardashian tombe en faisant du wakeboard avec une bouteille de tequila : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Kim Kardashian, 42 ans, était officiellement en mode sport dans sa dernière vidéo Instagram ! La beauté brune s’est rendue sur les réseaux sociaux le 25 septembre pour présenter en plaisantant Kendall Jennerla marque de tequila, 818, avec une vidéo amusante de wakeboard. Dans le clip, Kim a montré ses talents de wakeboard en sortant de manière impressionnante une bouteille pleine de 818 Tequila de son gilet de sauvetage. « Sauvez le @drink818 à tout prix ! @kendalljenner », a-t-elle légendé le message, accompagné d’un emoji riant.

Quelques instants avant que le fondateur de SKIMS ne tombe violemment dans l’eau, Kim brandissait fièrement une bouteille de 818 Tequila Blanco et faisait semblant d’en prendre une gorgée sur le wakeboard. Bientôt, on a pu voir la personnalité de la télévision crier alors qu’elle perdait le contrôle et atterrissait directement dans l’eau. Même si Kim est tombée de son wakeboard, elle a quand même réussi à garder fermement la bouteille et a été photographiée la tenant alors qu’elle nageait le long du bateau.

Kendall a été l’une des premières à commenter la publication et a laissé une série d’émojis, dont un emoji riant et un emoji cœur blanc. Kim a ajouté la chanson « How We Roll » de Ciara et Chris Brown, ce qui a incité la chanteuse à intervenir également dans la section des commentaires. « trop ​​drôle! » a écrit l’homme de 37 ans. Pendant ce temps, bon nombre des 364 millions de personnes de Kim n’en avaient pas assez de la voir tomber du wakeboard avec la bouteille de tequila. « C’est la meilleure publicité que vous ayez jamais faite ! Plus de ça Kim », s’est exclamé un fan, tandis qu’un autre a plaisanté, « ASSUREZ-VOUS JUSTE DE NE PAS PERDRE UNE AUTRE BOUCLE D’OREILLE KIM. »

Outre le clip amusant de wakeboard, Kim s’est rendue sur TikTok le 24 septembre pour partager un aperçu de sa sœur, Kourtney KardashianLa baby shower de Disney sur le thème. La femme de 44 ans est actuellement enceinte de son mari, Travis Barkerle fils et il doit bientôt arriver. L’homme de 42 ans a fait un clin d’œil au thème et a sous-titré la vidéo « L’endroit le plus heureux sur Terre », accompagné d’émojis en forme de cœur rouge. L’adorable baby shower présentait de nombreuses décorations sur le thème de Disney, notamment des polices Disney, des aliments en forme de Mickey et bien plus encore. Kim et sa fille, Nord Ouest10 ans, même jumelés dans des tenues assorties.

De plus, Kim a lancé une coiffure coupe buzz sur Instagram pour sa dernière campagne le 25 septembre. « CR FASHION BOOK COVER pour le numéro du 10e anniversaire. @nadialeecohen Folle j’étais sur la 1ère couverture et maintenant 10 ans plus tard toujours inspirée par @carineroitfeld. Je t’aime Merci de m’avoir reçu. @crfashionbook », a écrit le milliardaire en légende du message. Dans le carrousel de photos, Kim arborait une coupe de cheveux courte et chic et des sourcils finement dessinés.