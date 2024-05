Kim Kardashian tient amoureusement sa fille Chicago, six ans, sur ses genoux pendant qu’elle chante avec North, 10 ans, lors des débuts du Roi Lion dans un adorable aperçu des coulisses d’une performance virale

Kim Kardashian s’est montrée une maman fière en chantant avec sa fille North West pour ses débuts au théâtre musical lors du concert du 30e anniversaire du Roi Lion au Hollywood Bowl.

La star de télé-réalité, 43 ans, l’a emmenée Histoires Instagram samedi pour partager un aperçu des coulisses de la performance virale de l’ingénue de 10 ans dans le rôle du jeune Simba dans le conte classique de Disney.

Dans le premier clip, la magnat du maquillage chante Can You Feel the Love Tonight alors qu’elle tient amoureusement sa fille Chicago, six ans, sur ses genoux alors qu’elle est assise dans le public.

« Je le ressentais @thelionking », a écrit Kim à propos du clip.

Elle a ensuite partagé une photo réconfortante montrant North prêtant main-forte à Chicago avec des tâches de coiffure, apparemment capturée dans les coulisses du lieu emblématique de Los Angeles.

Kim Kardashian et sa fille Chicago ont chanté lors des débuts du théâtre musical de North West lors du concert du 30e anniversaire du Roi Lion au Hollywood Bowl.

La star de télé-réalité, 43 ans, a profité de ses histoires Instagram samedi pour partager un aperçu des coulisses de la performance virale de l’ingénue de 10 ans dans le rôle du jeune Simba dans le conte classique de Disney.

« Jamais trop occupée pour aider sa sœur avec ses limites », Kim, qui partage North et Chicago, ainsi que ses fils Saint, 8 ans et Psalm, 5 ans, avec son ex Kanye Westa légendé le cliché.

Sur un autre cliché, North a été vue dans les coulisses habillée en jeune Simba, tandis qu’une autre photo la montre aux côtés du personnage de Zazu.

De plus, elle a été photographiée avec Jason Weaver, qui a exprimé Young Simba dans le film d’animation de 1994 et a fait une apparition dans le concert live.

Kim a également partagé une photo prise avec Weaver, qui l’avait sous-titré : « Criez à North et à sa mère @kimkardashian. Ils sont tous les deux si gentils ! »

Kanye était également dans le public vendredi pour soutenir North lors de son grand spectacle.

La grand-mère de North, Kris Jenner, a également fait une apparition, aux côtés de Kourtney Kardashian et de son mari Travis Barker.

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que North participerait au 30e anniversaire du Roi Lion de Disney – un concert live-to-film.

Cette extravagance en direct de deux jours, qui sera bientôt diffusée sur Disney+, mettait en vedette North aux côtés d’un casting stellaire comprenant Heather Headley, Lebo M. et l’invitée spéciale Jennifer Hudson.

Le concert a également présenté des talents vétérans de la franchise tels que Billy Eichner, Bradley Gibson, Ernie Sabella, Jason Weaver, Jeremy Irons et Nathan Lane.

North a fait ses débuts d’actrice après l’annonce de son premier album, Elementary School Dropout, en mars, rendant hommage au premier album de son père, The College Dropout, sorti en 2004.

De plus, elle a figuré sur Talking / Once Again from Vultures 1, un album collaboratif de Ye et Ty Dolla $ign.

La chanson a propulsé North sous les projecteurs en tant que l’un des plus jeunes artistes à figurer sur le Billboard Hot 100, faisant ses débuts à la 30e place en février.