Kim Kardashian témoigne au procès ‘Blac Chyna’, fait sensation

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kim Kardashian a témoigné mardi qu’elle n’avait aucun souvenir d’avoir tenté de tuer l’émission de téléréalité mettant en vedette son frère Rob Kardashian et son ancienne fiancée Blac Chyna. Mais elle a reconnu avoir exigé que Chyna soit tenue à l’écart de “Keeping Up With the Kardashians” après avoir entendu que Chyna avait abusé de son frère.

“Je n’irai pas dans un environnement de travail toxique”, a déclaré Kardashian à propos de son refus de travailler avec Chyna. “Dans ma propre émission, j’ai le pouvoir de le faire.”

Kardashian a pris la barre pendant une heure dans une salle d’audience de Los Angeles lors d’un procès civil dans lequel Chyna allègue que Kardashian et trois autres membres de sa famille ont diffamé Chyna et convaincu les producteurs et le E! réseau pour annuler l’émission dérivée “Rob & Chyna”.

Son témoignage était pour la plupart banal – elle en a passé une grande partie à dire « je ne me souviens pas » – mais en tant que la plus grande star de loin à témoigner dans un procès plein de stars, elle a fait sensation lorsqu’elle a marché de la galerie à la barre des témoins portant un costume gris foncé à fines rayures avec des baskets blanches. Au moment où elle a démissionné, plusieurs journalistes se sont précipités hors de la salle d’audience pour déposer des articles.

L’avocate de Chyna, Lynne Ciani, a montré à Kardashian une série de SMS datant de fin 2016 et début 2017 avec le nom de Kardashian en pièce jointe.

Dans tous les cas, Kardashian a déclaré qu’elle n’avait aucun souvenir de les avoir envoyés, bien qu’elle n’ait pas nié leur légitimité probable.

“Je ne me souviens pas des SMS que j’ai envoyés ce matin”, a déclaré Kardashian.

En réponse à la visualisation d’un échange de texte, une longue conversation avec un producteur de la société de production Bunim Murray, qui a produit les deux émissions, Kardashian a reconnu “cela ressemble définitivement à quelque chose que je dirais”.

HOWARD STERN CLAQUE « NARCISSISTE » JOHNNY DEPP POUR « SURAGIR » PENDANT LE PROCÈS EN DIFFICULTÉ D’AMBER HEARD

Dans ce document, elle a exprimé sa colère que Chyna puisse encore être filmée pour “Keeping Up With the Kardashians”, dans laquelle Chyna est parfois apparue avec sa propre émission.

“Je pense que nous devons tous faire une pause dans le tournage à ce stade jusqu’à ce que nous comprenions ce qui se passe. Elle ne sera pas dans notre émission”, lit-on dans le texte. “Donc, si vous allez filmer avec Rob et Chyna, vous allez perdre les Kardashian et les Jenners.”

L’échange de texte comprend plusieurs demandes apparemment accablantes concernant le tournage de Chyna pour “son” émission, mais Kardashian a insisté sur le fait que c’était une bizarrerie de la technologie.

“C’est clairement dicté par la voix, comme tout ce que j’envoie si longtemps, et cela rend parfois” notre “comme” elle “, a déclaré Kardashian. “Je ne qualifierais jamais son émission de” son “émission, je dirais” l’émission de Rob “puisque c’est un spin-off de” L’incroyable famille Kardashian “. “

Elle a ajouté que la destinataire, Amanda Weinstein, n’avait pas travaillé sur “Rob & Chyna”.

Kim Kardashian a déclaré que l’échange de SMS montrait qu’elle et sa famille n’avaient aucun pouvoir sur ce que les producteurs et le réseau ont finalement décidé des émissions.

“Personne ne nous écoute, personne ne nous respecte”, lit-on dans un SMS.

Ce qu’ils pouvaient faire, c’était retenir leur propre participation dans l’affaire “Keeping Up With the Kardashians”.

“J’ai le droit, en tant que membre de la distribution, de dire que nous avons vraiment besoin d’une pause”, a déclaré Kardashian.

Une grande partie du procès qui en est maintenant à son septième jour, y compris le témoignage de la mère de Kardashian, Kris Jenner, et de sa sœur Kylie Jenner, s’est concentré sur une bagarre entre Chyna et Rob Kardashian le 15 décembre 2016, qui a conduit à la rupture éventuelle du couple et l’annulation de leur émission.

Ciani a demandé à Kardashian si elle avait vu des blessures sur son frère ce jour-là.

“Je me souviens juste qu’à ce moment-là, il était super émotif, et tout est vraiment si flou, a déclaré Kardashian. “Je me souviens qu’il était vraiment rouge, mais je ne me souviens de rien de très spécifique, juste qu’il avait l’air gonflé et rouge.”

WILL SMITH NE S’EST PAS ‘PERSONNELLEMENT’ EXCUSE AUPRÈS DE CHRIS ROCK POUR OSCARS SLAP: RAPPORT

Lorsqu’on lui a demandé si et comment elle avait dit aux producteurs des émissions ou à quiconque de E! réseau à propos de Chyna attaquant son frère, elle a dit qu’elle ne s’en souvenait pas, mais elle a reconnu que cela avait probablement été évoqué lors de réunions sur “L’incroyable famille Kardashian”.

“En règle générale, chaque membre de la famille disait ce qu’il ressentait et ce qu’il vivait, et disait si nous avions des séances photo ou des choses que nous voulions programmer pour le tournage”, a-t-elle déclaré. “Je voudrais être honnête dans mon inquiétude pour mon frère. Mais je ne sais pas très bien où, quand et comment cela se serait produit.”

Lorsqu’on lui a demandé à plusieurs reprises si elle avait ordonné à ses sœurs d’informer les dirigeants et les producteurs de l’attaque, ce que le procès allègue, Kardashian a déclaré qu’elle ne se souvenait pas de l’avoir fait, devenant finalement légèrement en colère contre Ciani mais restant calme.

“Je sais que vous voulez que ma réponse change”, a déclaré Kardashian. “Tu as posé la même question quatre fois, j’aurais aimé avoir une meilleure réponse pour toi, mais je ne m’en souviens pas.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement si elle avait demandé à Kylie Jenner d’envoyer un e-mail à ce sujet, Kardashian a répondu : “Je ne contrôle pas la vie de mes sœurs et je n’ai pas de conversation avec elles avant qu’elles n’envoient des e-mails.”

L’avocat des Kardashian, David G. Rhodes, a refusé de la contre-interroger, mais il a l’intention de la remettre à la barre lorsqu’il présentera la défense, comme il compte le faire avec tous les témoins Kardashian.