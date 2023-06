Kim Kardashian a taquiné sa prochaine apparition dans la saison 12 de histoire d’horreur américaine avec quelques nouveaux commentaires alléchants! « Ça va être gooooooodddd !!!! Et effrayant ! » elle a dit aux fans lors d’une récente Questions-réponses sur Twitter. Un fan lui a demandé comment elle se sentait en participant à la série emblématique. « C’est le plus amusant !!!! Je passe le meilleur moment !!!” le Les Kardashian star, 42 ans, enthousiasmée par sa prochaine apparition. Selon Nous hebdomadairela star de la télé-réalité et fondatrice de SKIMS participait aux questions-réponses entre les prises pendant qu’elle tournait pour l’émission.

Kim a déjà été vue dans une vidéo partagée par DeuxMoi tournage de l’émission fin mai. Elle était sur un toit, filmant une scène avec un vétéran de la série Emma Robert a New York. La maman de quatre enfants avait l’air aussi glamour que jamais dans une queue de cheval haute et un long trench-coat en cuir marron avec des leggings noirs moulants. Bien sûr, elle a terminé le look avec des talons féroces.

AHS co-créateur Ryan Murphy semble attendre avec impatience le grand rôle de Kim autant qu’elle l’est. « Kim fait partie des stars de la télévision les plus grandes et les plus brillantes au monde et nous sommes ravis de l’accueillir au AHS famille », a-t-il déclaré dans un communiqué Le journaliste hollywoodien. « Emma et moi sommes ravis de collaborer avec cette véritable force de la culture. »

Et l’acteur de Star Trek Zachary Quinto, qui fait également une apparition dans la saison à venir, a admis être « impressionné » par Kim. « Elle semblait vraiment dans son élément, et j’ai été vraiment impressionné par son esprit et son ouverture d’esprit », a-t-il déclaré aux journalistes au Tribeca Film Festival., selon PERSONNES. « J’ai vraiment hâte de voir cette saison parce que je pense qu’elle va faire un travail formidable. »

Mais tout le monde n’a pas été aussi enthousiasmé par les débuts de Kim dans la série. Actrice Patti LuPone n’a haché aucun mot en attaquant verbalement Kim pour avoir pris le rôle lors d’une apparition sur Regardez ce qui se passe en direct. « Excusez-moi, excusez-moi, Kim », a-t-elle fulminé lorsqu’on lui a demandé si elle se souciait de l’acceptation du rôle par Kim. « Que faites-vous avec votre vie? »

De toute évidence, elle passe sans vergogne au niveau supérieur avec un rôle d’horreur.

