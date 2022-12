Kim Kardashian suscite l’inquiétude alors que ses sourcils apparaissent figés dans une nouvelle vidéo et que les fans se plaignent que son “visage change chaque semaine”

KIM Kardashian a suscité l’inquiétude de ses fans après avoir remarqué que ses sourcils semblaient gelés dans une nouvelle vidéo.

Les fans de Kardashian ont continué à spéculer sur la question de savoir si la star de Hulu avait subi une chirurgie plastique.

Kim Kardashian a suscité l’inquiétude de ses fans après avoir remarqué que ses sourcils semblaient gelés dans une nouvelle vidéo.[/caption]

Les fans ont remarqué ses sourcils lors d’un confessionnal tiré de la dernière saison de The Kardashians[/caption]

Le clip vidéo a été tiré de la saison deux de The Kardashians et republié sur un tableau Reddit populaire dédié à la célèbre famille.

Le clip montrait Kim, 42 ans, de près alors qu’elle s’adressait directement à la caméra lors de l’un des confessionnaux pour lesquels la série est connue.

Le message s’intitulait “Kim, ma fille… les sourcils ne bougent pas du tout, et qu’est-ce qui se passe avec la peau au-dessus de son œil gauche.”

Les fans se sont précipités pour partager leurs réflexions sur le visage “figé” de la star de télé-réalité dans le fil de commentaires de la publication.

Une personne a écrit : « Ouah. Les sourcils.”

Un deuxième fan a commenté: “Son visage est essentiellement deux moitiés de deux visages différents.”

“Il semble que tous ceux qui ont subi des injections/botox/chirurgie plastique ont un œil gauche bancal”, a ajouté un troisième.

Un autre commentateur a déclaré: “Je parie 100 $ qu’elle ne peut pas bouger ses sourcils.”

Un quatrième a répondu en écrivant “Elle ne peut pas, c’est pourquoi sa paupière se plisse, ça compense le front gelé quand elle essaie de froncer les sourcils.”

Un fan s’est adressé directement à la personnalité de la télévision en écrivant: “Kim arrête de gâcher ton visage. Vous avez un œil plus haut que l’autre. Tu commences à ressembler à un poisson.

“Imaginez essayer de froncer les sourcils et de créer des rides sur les paupières car tout le reste est gelé”, a expliqué un autre.

‘SI DIFFÉRENT’

Les fans de Kardashian ont déclaré que Kim avait l’air totalement différente auparavant par rapport à son apparence après qu’elle aurait commencé à subir une chirurgie plastique.

Les fans ont afflué vers un extrait d’une vidéo de retour de Keeping Up with the Kardashians pour se réjouir de la transformation de Kim au fil des ans.

Dans le clip publié sur le TikTok d’un fan, Kim s’est disputée avec sa sœur aînée Kourtney, 43 ans, pour lui avoir prêté un pull.

Bien que certains fans aient apprécié l’ancien drame, la plupart se sont plutôt concentrés sur “à quel point Kim est différent” dans le clip.

L’utilisateur qui a posté la vidéo a sous-titré le clip: “Kim avait l’air si bien ici.”

Un autre fan a ajouté: “Elle a l’air si différente maintenant.”

Pourtant, un troisième a déclaré: “Elle avait l’air en bonne santé et belle.”

Un autre a commenté: “Kim est si jolie dans sa jeunesse avant de commencer à faire des extras. Elle est si belle malgré tout, mais je pense qu’elle était meilleure avant.

“Je pense que son visage naturel a toujours semblé meilleur”, a répondu une personne.

Bien que les fans affirment que son visage s’est totalement transformé au fil des ans, Kim dit qu’elle n’a jamais subi de chirurgie plastique.

L’ancien E! La star a admis qu’elle avait fait “un peu de botox”.

Kim a récemment révélé qu’elle recevait toujours du Botox après avoir juré de ne plus jamais en avoir.

La star de télé-réalité a eu les injections pour la première fois à l’âge de 29 ans en 2010 et a juré d’abandonner la procédure après avoir eu une réaction désagréable.

Mais dans un récent épisode de The Kardashians, elle a dérapé et a avoué qu’elle les avait toujours.

Elle a révélé que son défunt père, Robert Kardashian, lui avait dit de ne pas devenir avocat comme lui parce qu’elle aurait “tellement de putain de rides à cause du stress de ce travail”.

Kim a ensuite plaisanté: “Dieu merci pour le Botox.”

KIM VOUS LE VOYEZ?

Bien que Kim prétende n’avoir reçu que du Botox, les fans ont remarqué quelques indices sur le visage de Kim dans des photos récentes qui leur font croire le contraire.

Plusieurs clichés du fondateur de Skims au gymnase ont été partagés sur un forum de fans de Kardashian en ligne.

De nombreux fans ont partagé qu’ils avaient remarqué “quelque chose sur le visage de Kim”, avec une personne postant : “Son visage est vraiment différent de ce qu’il était il y a quelques semaines.”

Un deuxième fan a ajouté: “Je suis convaincu qu’elle a fait quelque chose à son nez.”

Un autre commentateur a convenu: “On dirait que sur la première photo, mais j’espère vraiment qu’elle ne l’a pas fait.”

Ils ont poursuivi : « C’est quoi cette obsession du nez court dans cette famille ? Ils peuvent bien paraître, bien sûr, mais pas quand ça détruit complètement [the] harmonie intérieure du visage.

PLUS DE CHIRURGIE ?

Au cours de l’été, les adeptes étaient également convaincus que Kim avait subi davantage de chirurgie plastique sur son visage.

Sur des photos de paparazzi prises lors de la visite de la mère de quatre enfants à Londres en mai, les fans ont remarqué quelque chose de différent dans la mâchoire de Kim.

Les fans ont affirmé que la mâchoire de Kim avait l’air plus définie que d’habitude et ont émis l’hypothèse qu’elle avait soit un implant, soit un rasage de la mâchoire.

Un fan a partagé des photos du profil de Kim en ligne et a commenté : “Il a l’air définitivement plus fort, je pense que c’est la combinaison de la perte de poids et d’un peu de remplissage.”

Un autre a ajouté: “Peut-être qu’elle a eu des implants faciaux, puis a perdu de la graisse faciale et ça a l’air bizarre maintenant.”

Un troisième a posté: «Elle s’est rasée la mâchoire au minimum. Potentiellement implant ou collagène, mais avec une structure osseuse (comme les mentons), c’est généralement [implanted].”

Éclaboussure

Kim a admis avoir reçu du Botox bien qu’elle prétende n’avoir jamais subi de chirurgie plastique[/caption]

Getty

Les fans ont exprimé que Kim avait l’air “si différente” pendant qu’elle tournait L’incroyable famille Kardashian par rapport à la façon dont elle est apparue récemment[/caption]

Getty

Les fans étaient convaincus que Kim avait subi un producteur de cosmétiques au cours de l’été après que la mâchoire de la star soit soudainement apparue pour être définie[/caption]