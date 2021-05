Après des réactions négatives et des accusations d’avoir encaissé le « Megxit », Kim Kardashian a supprimé le niveau de son jeu sur smartphone qui était prétendument basé sur la sortie du prince Harry et de Meghan Markle de la famille royale. L’ancienne star de la télé-réalité a lancé l’application Kim Kardashian: Hollywood en 2014, permettant aux joueurs de devenir des célébrités de premier ordre. Cependant, son dernier ajout, le niveau Royal Runaways contient des personnages qui ressemblent à des Royals réels.

Il présente un personnage de la princesse Bianca, prétendument basé sur Meghan, qui annonce qu’elle et son mari, le prince Aston, veulent quitter la vie royale. Le duo donne également une interview révélée, un peu comme l’interview d’Oprah Winfrey, qui met la reine en colère.

Dans un clip partagé par Le soleil, On peut voir la princesse Bianca parler à l’hôte d’une interview et dit qu’elle doit regarder ses mots « attentivement » Le prince Aston l’a accueillie dans la famille royale, mais malheureusement, « elle ne pouvait pas » en dire autant de tout le monde dans son famille.’

Le personnage de Bianca, une femme noire, tout comme l’héritage afro-américain de Meghan, dit alors que la reine est « un symbole de tradition », mais avec le temps, les traditions deviennent obsolètes. Elle parle en outre du « manque de liberté pour poursuivre des choses qui passionnent le prince Aston et elle » avant d’annoncer leur intention de quitter.

Plus loin dans le clip, la reine s’en prend au prince pour avoir « fouillé dans les affaires de sa famille à la télévision » et le réprimande de rester en dehors des « affaires qui ne le concernent pas » et qualifie le couple d’« égoïste et irresponsable ».

Les similitudes ont été saisies par les yeux vifs des fans qui n’ont pas tardé à se prononcer contre cela. Suite au contrecoup, les fabricants de jeux Glu Mobile ont supprimé le niveau et se sont excusés. Selon Courrier quotidien, un porte-parole des fabricants a déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de «diriger une quelconque négativité vers une personne ou un groupe de personnes en particulier». Ils ont confirmé que le contenu était supprimé du jeu.

Une source affirme que Kim n’était pas au courant du niveau Royal Runaways et après les critiques, elle «a immédiatement pris des mesures pour s’assurer qu’il était abattu.» Kimis ‘déçu’ par l’incident et a ordonné une enquête interne pour s’assurer que cela ne se répète pas, ajoutent les sources.

