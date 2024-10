Kim Kardashian supprime la chaîne YouTube de Saint West après des publications anti-Kamala Harris : rapport

Kim Kardashian aurait fermé la chaîne YouTube de son fils aîné Saint West après avoir partagé deux vidéos frappant la vice-présidente Kamala Harris.

Le compte de l’enfant de 8 ans, @TheGoatSaint, a été effacé mercredi – et ceux qui le recherchaient ont reçu le message : « Cette page n’est pas disponible. Désolé pour ça.

Sa mère de télé-réalité a déclaré publiquement le mois dernier qu’elle contrôlait la chaîne de son fils – et qu’elle pouvait la rendre « privée ou la supprimer » s’il publiait des contenus qu’elle n’aimait pas.

Kim Kardashian a déclaré qu’elle contrôlait la chaîne Youtube de Saint. Getty Images

On pense qu’elle a mis cette menace à exécution lorsque Saint – son fils avec le rappeur controversé Kanye « Ye » West – a publié des attaques grossières contre Harris mardi soir, a rapporté le Daily Beast.

Captures d’écran partagé sur X de l’une des vidéos montre un dessin animé disant qu’ils « sont entrés dans la merde » – avec une photo de Harris sur le pied du dessin animé.

Enregistrement de la deuxième vidéo montre le casting de « Saved By The Bell » disant « Dumb », « stupide », « fou » et « dangereux » sur une photo du visage du vice-président.

Les deux vidéos, initialement publiées mardi, portaient le même pseudo que le compte appartenant au fils de Kardashian.

Kardashian a partagé avec ses fans en septembre que son jeune fils avait lancé une chaîne YouTube, partageant une photo d’un contrat qu’elle avait fait signer à Saint concernant les règles qu’il devait suivre pour conserver le compte.

« Je dois montrer toutes les vidéos à ma mère ou à mon tuteur avant de les publier. J’autorise tout adulte si maman me demande de supprimer ma vidéo pour quelque raison que ce soit. Si je n’écoute pas toutes les règles, maman pourrait rendre ma page privée ou supprimer mon compte », indique le contrat.

L’une des vidéos présentait un dessin animé disant qu’il « était entré dans la merde » avant de montrer une photo de Harris. YouTube / @TheGoatSaint La vidéo a été retirée mercredi. YouTube / @TheGoatSaint

Kardashian a rencontré le vice-président Harris en avril pour discuter des grâces des délinquants non violents en matière de drogue le 25 avril 2024. Lawrence Jackson / Maison Blanche

Les parents de Saint, Kardashian et Ye, 47 ans, ont des convictions politiques opposées, Kardashian soutenant les démocrates tandis que West est un partisan de longue date de l’ancien président Donald Trump tout en partageant également son admiration pour Adolf Hitler et les nazis.

Le rappeur avait déjà exprimé son intérêt à se présenter lui-même à la présidence en 2024 – demandant même à Trump d’être son candidat à la vice-présidence.

Bien que Kardashian n’ait pas publiquement soutenu Harris, elle a rendu visite au vice-président de la Maison Blanche en avril de cette année pour discuter du pardon des délinquants non violents en matière de drogue.

La star de la télévision a eu une réunion similaire avec Trump lors d’une cérémonie de grâce près de cinq ans plus tôt.