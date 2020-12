Khloe n’a pas été photographié à la célébration des fêtes de Kourtney. Cette semaine, elle et la star de la NBA Tristan Thompson, avec qui elle partage sa fille Vrai Thompson, 2 ans, ont été repérés ensemble à Boston, où il devrait jouer pour les Boston Celtics cette saison. La veille de Noël, Khloe a partagé sur Instagram des images d’elle-même et de leur enfant en train de décorer des biscuits en pain d’épice.

Kim a partagé plusieurs photos de la célébration des fêtes de Kourtney, dont certaines la montrant avec elle et son mari Kanye Westa quatre enfants, Nord Ouest, sept, Saint Ouest, 5, Chicago Ouest, 2 et Psaume Ouest, 19 mois. Elle a également partagé une photo d’elle et de ses enfants avec son frère Rob Kardashianfille de 4 ans Dream Kardashian.

Kourtney portait un haut licou à découpes nude avec une bordure scintillante et une longue jupe longue à motifs marron. Sœur Kylie Jenner et sa fille Stormi Webster, 2, se jumelaient dans des robes rouges scintillantes. Kim a posté une photo d’elle-même et de Kylie dans leurs ensembles verts et rouges respectifs, en plaisantant, « Joyeux Noël du Grinch et du Père Noël ».

Kendall Jenner portait un haut à motifs de fleurs jaunes avec des pompons sous une veste courte assortie et un pantalon slim imprimé léopard. Maman Kris Jenner portait une robe fluide noire.

Voir les photos de la famille Kardashian-Jenner célébrant Noël 2020: