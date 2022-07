Kim Kardashian soutient le rappeur Gunna qui demande sa libération de prison avant son procès aux côtés de Young Thug et de 26 autres personnes

KIM Kardashian a partagé son soutien au rappeur Gunna qui a été arrêté aux côtés de Young Thug et de 26 autres personnes pour des accusations liées à un gang il y a des mois.

La star des médias sociaux a écrit “#FreeGunna” sur son histoire Instagram alors que le rappeur emprisonné d’Atlanta fait face à des accusations d’être impliqué dans des activités présumées de gangs.

Kim Kardashian a exprimé son soutien au rappeur Gunna qui est en prison après avoir été arrêté le 11 mai Crédit : Getty

Cela survient alors que Kim étudie pour devenir avocate et a travaillé avec la Maison Blanche sur la réforme de la justice pénale

Gunna a été arrêtée le 11 mai 2022, accusée de participation à des activités de gangs de rue et de complot en vue de violer la loi RICO de l’État.

L’acte d’accusation de 56 chefs d’accusation compte 88 pages, selon le New York Times.

Gunna est signée sur le label YSL Records de Young Thug, qui a été très critiqué par la police.

L’acte d’accusation définit YSL comme un “gang de rue criminel” fondé en 2012 avec une affiliation avec les Bloods – un gang de rue principalement afro-américain fondé à Los Angeles, en Californie.

Alors que les 28 accusés ont été accusés de complot en vue de violer le RICO, les autres accusés de Gunna et Thug font face à des accusations supplémentaires, notamment de vol à main armée, de voies de fait graves, de drogue et d’armes.

L’acte d’accusation affirme également que Gunna portait des chaînes sur lesquelles on pouvait lire “YSL” et “Slatt” dans la vidéo de sa collaboration avec Lil Keed “Fox 5”.

“Peu importe votre notoriété ou votre renommée”, a déclaré le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, dans un communiqué, via Fox5 Atlanta.

“Si vous venez dans le comté de Fulton, en Géorgie, et que vous commettez des crimes – et certainement si ces crimes sont commis dans le cadre d’un gang de rue – alors vous deviendrez une cible et un centre d’intérêt pour le bureau du procureur de district et nous vous poursuivrons dans toute la mesure du possible. la loi.”

Suite à l’arrestation virale, l’avocat de Young Thug a nié les allégations, déclarant que son client, qui est accusé de participation à des activités criminelles de rue et de complot en vue de violer la loi RICO, “n’a commis aucun crime”, et qu’il “se battra jusqu’à son dernier goutte de sang pour le purifier », selon Fox5 Atlanta.

AVOCAT KIM

Cela survient alors que Kim Kardashian, qui étudie pour devenir avocate, a toujours travaillé avec la Maison Blanche sur la réforme de la justice pénale.

Kim a révélé pour la première fois son intention de devenir avocate en 2019, suivant les traces de son défunt père.

Robert Kardashian était un avocat surtout connu pour avoir représenté OJ Simpson lors de son procès pour meurtre dans les années 1990.

En décembre 2021, Kim a réussi l’examen du barreau après avoir échoué plusieurs fois.

“Pour tous ceux qui ne connaissent pas mon parcours à l’école de droit, sachez que cela n’a pas été facile ou ne m’a pas été confié”, a écrit Kim à l’époque.

“J’ai échoué à cet examen 3 fois en 2 ans, mais je me suis relevé à chaque fois et j’ai étudié plus dur et j’ai essayé à nouveau jusqu’à ce que je le fasse !!!”

Son message a continué: “Je sais que mon père serait si fier et il serait en fait tellement choqué de savoir que c’est mon chemin maintenant, mais il aurait été mon meilleur partenaire d’étude.”

