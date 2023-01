Kim Kardashian soutient Khloe après la mort de la mère de Tristan Thompson – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock / SplashNews

Kim Kardashian42 ans, était là pour sa sœur Khloe kardashian38 ans, qui pleure la mort de son ex Tristan Thompsonc’est maman, Andréa. Les Kardashian Des stars ont été photographiées quittant la ville natale de Tristan, Toronto, au Canada, pour retourner en Californie le 8 janvier.

Plus à propos Kim Kardashian

Khloe et Kim étaient tous les deux habillés avec style pour leur vol de retour. Khloe portait une tenue beige à manches longues, un bonnet noir et une paire de lunettes de soleil noires. Les Bon américain co-fondatrice portait également un collier croix autour du cou et portait un gros sac Louis Vuitton autour de son épaule. Pendant ce temps, Kim portait une tenue entièrement noire avec de grosses lunettes de soleil. La maman de quatre enfants portait un sac Gucci et un oreiller vert et noir dans ses mains. C’était agréable de voir Kim soutenir Khloe après une telle tragédie.

La mère de Tristan est décédée tragiquement à Toronto la semaine dernière après avoir subi une crise cardiaque, a confirmé son représentant à HollywoodLa Vie par email. Elle a ensuite été emmenée dans un hôpital local, mais le personnel médical n’a malheureusement pas pu la réanimer. Khloe et Tristan sont arrivés à Toronto par jet privé depuis Los Angeles, sans leur fille Vrai, 4 ans et leur fils de 5 mois. La star de télé-réalité et le joueur des Chicago Bulls sont descendus ensemble de l’avion en direction d’un véhicule portant l’inscription Canada Border Services.

Khloe et Tristan n’ont pas eu de relation amoureuse depuis décembre 2021, lorsque des nouvelles sont apparues sur la liaison de Tristan et la conception d’un autre enfant avec Maralee Nichols, tout en attendant un deuxième enfant via une mère porteuse avec Khloe. Mais des sources ont dit TMZ que Khloe est allée avec Tristan à Toronto pour le “réconforter” dans une “période difficile de besoin”.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Toute la famille Kardashian pleure la mort d’Andrea, y compris la matriarche Kris Jenner67. Kris a publié un hommage déchirant à Andrea sur Instagram et a partagé son amour pour Tristan et ses frères et sœurs Amari, Dishawn et Daniel, qui vivent tous au Canada. “Tu étais la maman la plus incroyable, la plus dévouée, la plus dévouée et la plus désintéressée et une grand-mère si aimante, gentille et fabuleuse”, a écrit Kris à propos d’Andrea. “Quelle bénédiction tu as été pour ta famille !!! Tu vas me manquer Andréa. Votre esprit brillant et votre lumière incroyable me manqueront », a-t-elle également déclaré.

Lien connexe Lié: Gangsta Boo Dead At 43 : 5 choses à savoir sur le rappeur Three 6 Mafia

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.