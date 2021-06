Kim Kardashian souhaite son anniversaire à son ex-mari Kanye West avec des photos inestimables

Dans une tournure surprise des événements, Kim Kardashian a souhaité à son ex-mari et rappeur Kanye West son 44e anniversaire. La personnalité de la télévision et entrepreneure s’est rendue sur sa page Instagram et a partagé une photo posant avec Kanye et leurs trois enfants. La photo est cliquée sur un avion et ils ressemblent à une grande famille heureuse tout en posant ensemble. Le message de Kim est venu après que Khloe Kardashian et Kris Jenner aient souhaité Kanye.

Le fondateur de SKIMS a écrit : « Joyeux anniversaire. Je t’aime pour la vie ! »

Pendant ce temps, Kim a également posté quelques photos de Kanye sur sa story Instagram dont une de son enfance, avec elle et la dernière avec leurs quatre enfants North West, Saint West, Chicago West et Psalm West.

Parlant de la procédure de divorce en cours de Kim et Kanye, dans le récent épisode de ‘Keeping Up With The Kardashians’, elle a parlé de ses problèmes de mariage à ses sœurs, leur disant qu’elle se sentait comme un échec alors que son troisième mariage s’effondrait.

Kim a déclaré que Kanye méritait une femme qui puisse le suivre partout, ce qu’elle a dit qu’elle ne pouvait pas faire. Kim a pleuré à propos de Kanye vivant dans son ranch du Wyoming alors qu’elle élève leurs quatre enfants à Los Angeles. Elle a dit à ses sœurs : « Je ne peux plus faire ça.

La conversation a eu lieu avant le voyage de la famille Kardashian à Lake Tahoe autour de Thanksgiving, Khloe disant que Kim et Kanye se battaient avant l’escapade.

De plus, le couple séparé a convenu qu’ils devraient avoir la garde conjointe de leurs quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, et aucun d’eux n’a besoin de pension alimentaire pour époux.