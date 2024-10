Kim Kardashian souhaite la libération des frères Menendez

Kim Kardashian souhaite que Lyle et Erik Menendez, les frères reconnus coupables des meurtres macabres de leurs parents en 1989, soient libérés.

La star de télé-réalité, fille du regretté avocat d’OJ Simpson, Robert Kardashian, s’est imposée comme une défenseure de la réforme de la justice pénale. Et, dans un essai personnel pour Actualités NBCelle a écrit jeudi qu’elle espérait que les frères, qui ont déjà purgé 35 ans de prison, pourraient voir leur peine à perpétuité « reconsidérée ».

« Nous sommes tous le produit de nos expériences. Ils façonnent qui nous étions, qui nous sommes et qui nous serons. Physiologiquement et psychologiquement, le temps nous change, et je doute que quiconque puisse prétendre être la même personne qu’à 18 ans. Je sais que non ! », a écrit le co-fondateur de Skims.

Kardashian a ressassé des faits bien connus dans cette affaire – selon lesquels les frères, alors âgés de 21 et 18 ans, ont abattu leurs parents, Jose et Kitty Menendez, dans leur maison de Beverly Hills – ainsi que leurs procès très médiatisés de 1996. Mais, a-t-elle ajouté, « cette histoire est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît à première vue ».

« Les deux frères ont déclaré qu’ils avaient été abusés sexuellement, physiquement et émotionnellement pendant des années par leurs parents. Selon Lyle, les abus ont commencé alors qu’il n’avait que 6 ans et Erik a déclaré avoir été violé par son père pendant plus d’une décennie. Après des années de maltraitance et une réelle peur pour leur vie, Erik et Lyle ont choisi ce qu’ils pensaient à l’époque être leur seule issue – une façon inimaginable d’échapper à leur cauchemar », a-t-elle déclaré.

Erik Menendez, à gauche, et son frère Lyle, devant leur maison de Beverly Hills. (Ronald Soble/Los Angeles Times)

Énumérant les problèmes liés aux procès et autres faux pas juridiques, Kardashian a fait valoir que « les médias ont transformé les frères en monstres et en friandises sensationnelles » et qu’ils « n’avaient aucune chance d’avoir un procès équitable dans ce contexte ».

Le magnat de la beauté a rendu visite aux frères en prison et s’est porté garant de leur « dossier disciplinaire exemplaire », ajoutant qu’un gardien lui a dit qu’« il se sentirait à l’aise de les avoir comme voisins ». Elle a affirmé que la prison à vie n’était pas la bonne punition pour eux et a fait valoir que l’exclusion des preuves d’abus de leur deuxième procès leur avait refusé une chance équitable.

« Les meurtres ne sont pas excusables. Je veux que ce soit clair. Leur comportement avant, pendant ou après le crime ne l’est pas non plus. Mais nous ne devrions pas nier qui ils sont aujourd’hui, dans la cinquantaine », a-t-elle écrit. « Le procès et la punition que ces frères ont reçus étaient plus dignes d’un tueur en série que de deux individus qui ont enduré des années d’abus sexuels de la part de ceux-là mêmes qu’ils aimaient et en qui ils avaient confiance. »

Jeudi, le comté de Los Angeles Dist. Atty. George Gascón a déclaré que son bureau examinerait ce qu’il a décrit comme de nouvelles preuves selon lesquelles les frères ont été agressés – une décision qui pourrait conduire à une révision des peines.

Même s’il ne fait aucun doute que les frères ont commis les meurtres, a déclaré Gascón, la question est de savoir si le jury a entendu la preuve que leur père les a agressés. Des preuves détaillant les abus sexuels ont été présentées lors du premier procès des frères, qui s’est terminé par des jurys sans majorité, mais ont été largement retenues lors de leur deuxième procès, où ils ont été reconnus coupables et condamnés à la prison à vie.

Lyle Menendez, à gauche, et Erik lors d’une comparution devant le tribunal de Beverly Hills le 2 avril 1991. (Kévork Djansenzian / Associated Press)

Entre-temps, une série de projets créatifs au cours de l’année écoulée ont contribué à un regain d’intérêt pour le cas des frères et leurs procès très scrutés. Le spectaculaire « Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story » de Ryan Murphy, par exemple, a soulevé des questions, tout comme sa précédente série d’anthologies a relancé le discours autour du procès OJ Simpson et de la destitution de l’ancien président Clinton. Les frères Menendez étaient également au centre de la série documentaire Fox Nation « Menendez Brothers : Victims or Villains », créée en mars, ainsi que des docuseries Peacock « Menendez + Menudo : Boys Betrayed », qui présentaient de nouvelles preuves et incluaient une accusation. de viol contre le patriarche José Menendez.

Citant des preuves liées à des allégations d’agression sexuelle, les avocats des frères ont déposé des requêtes l’année dernière pour rouvrir le dossier, et les membres de la famille se sont mobilisés pour obtenir la libération des hommes. D’autres, comme Kardashian, ont fait valoir que les temps ont changé et que les allégations d’abus des frères auraient pu être reçues différemment lors du procès d’aujourd’hui.

Rédacteur du Timess Salvador Hernandez, Hannah Fry et Richard Winton ont contribué à ce rapport.