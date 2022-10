Kim Kardashian souffre presque d’un dysfonctionnement de sa garde-robe NSFW alors qu’elle abandonne les sous-vêtements dans une robe découpée scintillante

KIM Kardashian a partagé un tas de nouvelles photos de son récent voyage à Milan, révélant à quel point elle était proche d’un dysfonctionnement majeur de sa garde-robe.

La star de télé-réalité a posté une série de clichés portant une robe à lacets scintillante, sans apparemment rien en dessous.

Instagram/Kim Kardashian

Kim Kardashian a partagé de nouvelles photos de sa robe D&G faite sur mesure pour la semaine de la mode de Milan[/caption]

Instagram/Kim Kardashian

La star de télé-réalité et le mannequin ont partagé de nouvelles photos des coulisses de son voyage[/caption]

Kim, 41 ans, était à l’étranger pour représenter les créateurs Dolce & Gabbana à la Fashion Week de Milan.

Et elle les a bien représentés, brillant dans une robe en maille de cristal étincelante et personnalisée avec des détails à lacets et du micro cristal, exposant ses jambes et ses cuisses et confirmant qu’elle allait commando.

La section des commentaires a été inondée d’éloges de la part des fans, qui ont crié “magnifique” et “superbe” et ont qualifié Kim d'”icône”.

Un adepte a même réussi à se moquer un peu de la dentelle entrecroisée: “Cela me donne envie de manger des spaghettis.”

COLLÉ A VOUS

Alors que la robe était parfaitement moulée au corps de la fondatrice de SKIMS, jusqu’aux chevilles, il lui était difficile de se déplacer.

À un moment donné, Kim a dû se tourner sur le côté et saisir la balustrade tout en faisant des sauts de lapin dans les escaliers.

Elle a finalement demandé l’aide d’autres personnes qui se tenaient de chaque côté du modèle alors qu’elle faisait un pas à la fois.





Malheureusement, une utilisatrice de TikTok a saisi le moment où la sangle s’est débouclée et s’est détachée de son pied.

Dans le clip, Kim a lutté en montant les escaliers de travers avec les deux pieds pliés.

Elle semblait traîner le pan de la robe avec elle.

La légende disait : « Kim fera tout pour une bonne tenue », avec un emoji riant.

LES FANS PARLENT

Les fans ont sauté dans la section des commentaires et se sont moqués de la façon dont la star de la télévision s’est dandinée dans l’escalier.

L’un d’eux a taquiné : « À ce stade, j’aurais dit à deux agents de sécurité de me soulever en haut de l’escalier. Beaucoup de rires.”

Un autre a déclaré: “Je remonterais la robe jusqu’à ce que j’aie fini de marcher ou de monter les escaliers.”

Une personne a fait rage : « Non ! Je me fiche que ce soit à la mode. Si je ne peux pas marcher ou faire des choses normales, je ne le porte pas.

« Comment ne tombe-t-elle pas ? » a demandé un autre fan.

Un commentateur intervint : “Pourquoi monte-t-elle dans les escaliers comme ça !”

Après avoir conquis la cage d’escalier avec beaucoup d’aide, Kim a dû maîtriser l’entrée dans son véhicule, ce qui s’est avéré difficile car elle ne pouvait pas séparer ses jambes sous la robe moulante.

LA VIE DOUCE

L’incident s’est produit alors que Kim devenait le visage de la campagne Dolce & Gabbana.

Avant l’événement D&G à la Fashion Week de Milan, le mannequin a affiché sa silhouette.

Sur le compte Instagram de son coiffeur Chris Appleton, Kim portait une superbe tenue entièrement blanche.

En posant pour la caméra, Kim a ajouté un châle blanc assorti à sa robe corsetée.

Une sangle est tombée de son épaule alors qu’elle posait avec ses mains sur sa taille.

Chris a sous-titré son court message vidéo : “Dolce Vita”, ce qui signifie la douceur de vivre.

Instagram/Kim Kardashian

Kim a été rejointe par plusieurs membres de sa famille et amis pour célébrer[/caption]

Instagram

Il est rapidement devenu évident que la star de télé-réalité ne pouvait pas bouger facilement dans la robe moulante[/caption]

Instagram

Finalement, elle avait besoin d’aide juste pour monter dans sa voiture[/caption]