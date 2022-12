Kim Kardashian souffre d’un dysfonctionnement de sa garde-robe alors qu’elle va sans soutien-gorge dans un petit haut court lors d’une soirée à Miami avec Khloe

KIM Kardashian a subi un dysfonctionnement vestimentaire plutôt embarrassant lors d’une soirée à Miami.

Kim a décidé d’aller sans soutien-gorge alors qu’elle se dirigeait vers une fête chez Loren Ridinger avec sa jeune sœur Khloe.

La Méga Agence

Kim Kardashian a subi un dysfonctionnement de sa garde-robe lors d’une soirée à Miami[/caption]

La Méga Agence

La maman de quatre enfants est allée sans soutien-gorge pour sa soirée, mais ses seins nus pouvaient être vus à travers son petit haut court noir[/caption]

La star de Hulu, 42 ans, a été photographiée arrivant à l’événement vêtue d’un tout petit haut court noir et de son nouveau pantalon en cuir préféré.

Cependant, peut-être que Kim n’avait pas prévu que ses seins nus seraient exposés à cause du flash de l’appareil photo.

Grâce à la matière fine de son minuscule vêtement, les spectateurs pouvaient voir les tétons de la star alors que son garde du corps l’escortait de la voiture à la fête.

La fondatrice de Skims a complété son look avec une paire de lunettes de soleil noires et un collier personnalisé en or ainsi que sa nouvelle coiffure couleur miel.

Alors qu’elle se pavanait à l’intérieur dans ses bottes noires à talons pointus, Kim a jeté un coup d’œil à son téléphone portable et a gardé un visage sérieux bien que ce soit vendredi soir.

Elle a été suivie de près par son jeune frère Khloe, qui a également choisi de porter un haut noir étriqué qu’elle a associé à une paire de pantalons de camouflage verts.

La maman de deux enfants a laissé son soutien-gorge à la maison et arborait un décolleté sérieux alors qu’elle entrait dans la fête en tenant un petit sac à main argenté scintillant.

Khloe a complété son look avec des talons noirs à bout ouvert, un gros collier en argent et des lunettes de soleil foncées – pas trop différentes de celles de Kim.

Elle était accompagnée de son bon ami Jonathan Cheban, qui était dans une tenue entièrement bleue.

Kim et Khloe, 38 ans, traînent à Miami, en Floride, depuis quelques jours – la sœur aînée affichant son ventre à chaque occasion.

Vendredi, elle a stupéfié tout le monde en montrant son ventre naturel, y compris ses défauts.

Les sœurs sont sorties lors d’Art Basel, une exposition d’art qui met en lumière des œuvres importantes de maîtres et d’artistes émergents qui créent de l’art moderne et contemporain.

Kim portait le même pantalon en cuir baggy avec une taille asymétrique et des détails intéressants sur le genou.

Sur le dessus, elle portait un t-shirt graphique bleu électrique, et elle a retroussé les manches et l’ourlet de la chemise exposant son ventre.

Sur plusieurs des photos, les rides et les plis de l’estomac de Kim sont bien visibles, surtout lorsqu’elle est assise dans le véhicule.

La façon dont la peau de son ventre se plie semble être causée par la peau lâche de sa récente perte de poids extrême.

EXTRÊMEMENT MAIGRE

Début octobre, Kim a subi une procédure de raffermissement de la peau sur le ventre pour tenter de se débarrasser de ces plis.

Il s’agissait de son deuxième rendez-vous avec le Dr Ashkan Ghavami pour subir le traitement “Morpheus8 Body” qui raffermit la peau par radiofréquence.

L’alun de Keeping Up With the Kardashians a déclaré: “Nous voulons juste avoir l’air arrachés.”

Mais les fans de Kim craignent que dans ses efforts pour avoir l’air “arrachée”, elle devienne extrêmement malsaine.

Une source a déclaré au US Sun que Kim “aime sa maigreur”. Elle prévoit également de perdre encore plus de poids.

L’initié a révélé que Kim prévoyait de rester sur le régime sans sucre jusqu’à ce qu’elle perde deux livres de plus afin qu’elle puisse être sous son objectif de poids.

Grille arrière

La fondatrice de Skims a associé son petit haut noir à son nouveau pantalon en cuir préféré[/caption]

La Méga Agence

Kim a été rejointe par sa jeune sœur Khloe Kardashian et Serena Williams[/caption]

Getty Images – Getty

Khloe a posé pour une photo avec son bon ami Jonathan Cheban à la soirée Art Basel de Wayne & Cynthia Boich[/caption]