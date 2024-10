​​Kim Kardashian sort alors que sa famille s’inquiète prétendument des liens avec Diddy

Kim Kardashian reste occupée alors que les questions tourbillonnent sur les liens de sa famille avec le trafiquant sexuel accusé Sean « Diddy » Combs.

Kim Kardashian enfile un débardeur en strass alors qu’elle assiste au match de basket de son fils Los Angeles, Californie – 4 octobre : Kim Kardashian est vue le 4 octobre 2024 à Los Angeles, Californie. (Photo de Bellocqimages/Bauer-Griffin/Gc Images)

Le 4 octobre, la star des Kardashian est sortie pour assister au match de basket de son fils Saint à Los Angeles.

La co-fondatrice de Skims portait un débardeur blanc qui découvrait le ventre et incrusté de strass qui épelaient son prénom. Elle a associé le haut à un pantalon de survêtement long et ample. Le magnat et icône des médias sociaux accessoirisé de lunettes de soleil noires et d’un énorme sac messager en peau de mouton noire d’Erl, a noté Vogue.

Les Kardashian sont en « mode panique » après l’arrestation de Diddy

Kim avait l’air cool et indifférente alors qu’elle se préparait à regarder le match de son fils. Mais en coulisses,…