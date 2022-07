Kim Kardashian SLAMMED pour être obsédée par l’apparence de ses enfants après avoir partagé une image photoshoppée de Chicago et l’avoir comparée à Kendall Jenner

Kim Kardashian a récemment subi de graves réactions en ligne après avoir affirmé que ses normes de beauté étaient “réalisable” par des gens ordinaires. Ce n’est un secret pour personne que la star de télé-réalité et femme d’affaires dispose d’une immense richesse pour répondre à tous ses besoins, associée à son privilège d’utiliser son temps pour elle-même comme elle le juge bon, sans parler des installations telles que les gymnases à domicile, des entraîneurs personnels, des chefs personnels et une armée d’esthéticiennes à sa disposition. Ainsi, Kim KardashianLes affirmations de ne sont naturellement pas bien accueillies par les gens.

Kim Kardashian affirme que ses standards de beauté sont “atteignables”

Selon les reportages d’Hollywood, lors d’une récente conversation avec le magazine Allure, lorsqu’on a demandé à Kim Kardashian si elle se sentait “responsable, voire coupable, d’avoir établi un standard de beauté irréaliste et inaccessible”, la mondaine a insisté sur le fait que si elle le faisait, “c’est réalisable”, ajoutant qu’elle est toujours elle-même et la seule la chirurgie esthétique qu’elle a subie est du Botox, soulignant que les rumeurs concernant ses lèvres ou ses joues ou ses extensions de cils sont toutes sans fondement.

Kim Kardashian critiquée pour être obsédée par l’apparence de ses enfants

Les internautes ont également récemment appelé Kim Kardashian pour avoir partagé une image photoshoppée de sa fille de 4 ans, Chicago West, qu’elle partage avec Kanye West. Le sujet de la critique est une image photoshoppée de la petite fille que sa mère a partagée et comparée à celle de la sœur Kendall Jenner. Cela a également permis aux gens de souligner en ligne à quel point les images de plusieurs de ses enfants (elle a quatre enfants au total jusqu’à présent) semblent rafraîchies et à quel point elle est obsédée par leur apparence. Découvrez la photo en question ci-dessous partagée sur l’histoire Insta de Kim:

Kim Kardashian révèle qu’elle fait des traitements au laser avant de dormir

Dans la même interview, Kim Kardashian a proclamé avec audace qu’elle se souciait vraiment de bien paraître, se souciait probablement de plus de 90% des gens sur la planète, expliquant comment ce n’était pas facile pour elle en tant que mère (malgré tous les privilèges à portée de main), étant donné que elle aussi s’épuise à la fin de la journée. Dévoilant sa routine de beauté, elle a souligné qu’elle réussit généralement à faire ses soins de beauté tard dans la nuit après que tout le monde soit au lit, c’est à ce moment-là qu’elle opte pour ses “traitements au laser”.

Alors que Kim est certainement l’une des femmes les plus chaudes et les plus magnifiques de la planète, même si elle peut maintenir ces normes, nous espérons sincèrement qu’elle est désormais plus en phase avec son privilège et qu’elle n’exerce pas un tel droit. En ce qui concerne ce qu’elle fait avec ses enfants, eh bien, c’est entièrement son affaire tant qu’ils sont en sécurité et bien soignés.