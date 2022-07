Kim Kardashian SLAMMED pour avoir vendu un sac Birkin aux fans pour 110 000 $ au lieu de faire don de vêtements de créateurs usagés à une association caritative

KIM Kardashian a été critiquée pour avoir vendu ses sacs Birkin usagés à des fans pour 110 000 $.

De nombreux fanatiques de KUWTK pensent que la star devrait plutôt donner ses objets usagés à des œuvres caritatives.

Kim Kardashian a été critiquée pour avoir vendu ses chers sacs à main de créateurs au lieu de les donner à une association caritative[/caption]

Elle a récemment mis cet article en vente sur KardashianKloset.com[/caption]

Le contrecoup est survenu après que Kim 41 a annoncé sur ses histoires Instagram qu’elle avait ajouté de nouveaux éléments à KardashianKloset.com.

Le site Web est une boutique en ligne où les femmes Kardashian vendent leurs vêtements de marque usagés aux fans.

Kim, qui s’est récemment envolée pour l’Australie pour voir son petit ami Pete Davidson, a ajouté trois sacs Hermes Birkin à sa collection, dont un Birkin en crocodile vintage rare coté à 110 000 $.

Elle vend également un Birkin en cuir d’alligator pour 90 000 $ et une édition en cuir de veau à 30 000 $.

Cependant, de nombreux fans sur les réseaux sociaux ont été consternés que Kim décide de vendre et de tirer profit de ses articles usagés.

“Pourquoi est-ce que ça ne va pas à la charité?” a demandé l’un.

Un autre a écrit: “Je ne peux pas croire à quel point cette famille est contraire à l’éthique.”

“C’est embarrassant, les gens hésitent, Kim”, a ajouté un troisième.





D’autres fans ont souligné que le prix des sacs pourrait être utilisé comme leur propre acompte sur une maison.

KOSTLY KLOSET

Les KarJenners sont connus pour être de grands fans de Birkins, Kim, Kourtney, Kris, Kendall et Kylie étant tous repérés avec un en main à un moment donné.

Le célèbre clan a en effet un penchant pour les sacs à main coûteux, et le Birkin le plus prisé de Kylie est vendu à 300 000 $.

Les stars de Hulu ont emmené des fans dans les placards de leur maison dans le passé pour montrer leur goût somptueux.

Conçu par la maison de couture française Hermès, le sac Birkin est reconnu comme un symbole de statut adoré par tout le monde, de Victoria Beckham à Kate Moss en passant par Cardi B.

KASHING EN

Kim n’est pas la seule sœur Kardashian à avoir été critiquée pour avoir vendu ses vêtements d’occasion en ligne.

Plus tôt cette année, Khloe a été déchirée par les fans pour ne pas “avoir fait un don aux personnes dans le besoin” et avoir plutôt profité de ses bottes, soutiens-gorge et corsets usés.

Kylie a fait face à un contrecoup similaire lorsqu’elle a répertorié sa collection de sacs de créateurs sur KardashianKloset.com, y compris un Birkin de 65 000 $.

Cependant, la sœur Kourtney a insisté sur le fait que le site de revente avait des objectifs éthiques.

Elle a précédemment écrit sur Instagram : “J’aime la façon dont la vente d’articles de nos placards prolonge la durée de vie de ces pièces, en réduisant l’empreinte et en les gardant hors des décharges.”

Kim a une vaste sélection de vêtements et d’accessoires de créateurs dans son placard[/caption]

Elle sort actuellement avec Pete Davidson[/caption]

Kim et le reste de sa famille ont été critiqués dans le passé pour avoir vendu leurs objets d’occasion[/caption]