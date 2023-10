Kim Kardashian s’est évanouie à la fête de Beyoncé après avoir été ivre – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Kim Kardashian a admis qu’elle n’était pas du tout une grande buveuse ! Elle a parlé de son « évanouissement » lors d’une fête organisée par nul autre que Beyoncé sur un épisode de Les Kardashian le jeudi 5 octobre. La star de télé-réalité, 42 ans, a révélé qu’elle ne pouvait pas boire autant, sinon elle passerait une nuit de danse intense. « Je suis définitivement toujours un poids léger », a-t-elle déclaré lors d’une interview de l’épisode.

Kim rit en expliquant qu’après quelques verres, elle était prête à danser ! « J’aurai environ deux shots, et je serai perdu, et c’est tellement amusant. Je vais danser sur la piste de danse », a-t-elle déclaré. « Sérieusement, je sais que vous ne me croyez pas. Demandez à Beyoncé. J’ai dansé toute la nuit à sa fête. Je pense que je me suis évanoui.

Après la fête, la fondatrice des SKIMs a déclaré qu’elle avait demandé à sa sœur : Khloe kardashian, ce qui s’est passé. «Je me suis réveillé avec tellement de SMS. Je me disais ‘Khloé, qu’est-ce que j’ai fait ?' », a-t-elle déclaré. «Elle m’a dit : ‘Tu le laissais tomber et tu dansais.’ Je me disais : « Non ! » J’ai dansé toute la nuit. Je n’en avais aucune idée. »

L’épisode a été diffusé environ un mois après que Kim et Khloé aient assisté au concert de Beyoncé à Los Angeles avec la fille de Kim. Nord Ouest, et leur nièce, Pénélope Disick. La sortie s’est déroulée au milieu Kourtney Kardashian hospitalisation pour une chirurgie fœtale urgente.

Ce n’est pas la première fois que Kim parle de la façon dont boire et danser vont de pair. Kim a répondu à mon pote LaLa Anthony’s vidéo d’eux dansant toute la nuit en novembre 2020. « Attendez, est-ce que boire fait de vous un meilleur danseur ? elle a sous-titré le clip.

Même si Kim est une « légère », elle aime toujours clairement boire un verre de temps en temps. En septembre, elle a fait la promotion de sa sœur de manière hilarante Celle de Kendall Jenner 818 Tequila dans une vidéo d’elle s’effondrant sur un wakeboard. Alors qu’elle chevauchait sur l’eau, elle a sorti la bouteille d’alcool de son gilet de sauvetage et, après être tombée, elle a tenu la boisson hors de l’eau. « Sauvez le @drink818 à tout prix ! » a-t-elle plaisanté dans la légende Instagram.