Kim Kardashian s’entretient avec l’acteur qui joue Erik dans la nouvelle série Menéndez Bros

Kim Kardashian rencontre avec des détenus notoires… discutant de la réforme pénitentiaire avec Érik et Lyle Menéndez entre autres – juste après qu’Erik ait fustigé son collègue Ryan Murphy L’émission de , qui parle entièrement de leur vie.

Des sources ayant une connaissance directe de la situation ont déclaré à TMZ… Kim vient de s’arrêter au centre correctionnel Richard J. Donovan, près de San Diego, pour parler à un groupe d’environ 40 détenus, dont Erik et Lyle.

Elle a été rejointe par sa sœur Khloé Kardashian et maman Kris Jenner … ainsi que producteur de films Scott Budnick — et, de manière choquante, acteur Cooper Koch qui joue Erik dans la nouvelle série biopic de Netflix, « Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez ».