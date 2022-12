Kim Kardashian s’en prend à Kourtney et s’extasie impitoyablement sur sa sœur “préférée” Khloe dans une nouvelle photo au milieu d’une querelle entre frères et sœurs

KIM Kardashian a balayé sa sœur aînée Kourtney dans sa dernière publication sur Instagram.

Kim, 42 ans, a subtilement ombragé Kourtney Kardashian, 43 ans, dans un hommage Instagram axé sur sa sœur Khloe Kardashian, 38 ans, et sa fille Chicago West, quatre ans.

Instagram/ kimkardashian

Kim Kardashian est jolie en rose dans son deux-pièces révélateur[/caption]

Instagram/kimkardashian

Khloe Kardashian pose avec la fille de Kim, Chicago West, dans un ensemble assorti[/caption]

Instagram

Kourtney Kardashian et Kim posent ensemble sur une plage avant de se quereller[/caption]

Dans le dernier cliché que Kim a publié sur les réseaux sociaux, le fondateur de Good American posait et tenait la main de la plus jeune fille du magnat de la beauté.

La fillette de quatre ans portait la version kiddy de la tenue de Khloe et elle était habillée presque de la même manière que sa tante.

Les deux portaient des bustiers éblouissants au sommet de leurs cols roulés noirs à manches longues, des leggings noirs assortis, des lunettes de soleil foncées et bien sûr du bling.

Kim a fini par sous-titrer la photo, “deux de mes personnes préférées”, faisant savoir aux fans qu’elle considérait la plus jeune sœur Kardashian comme une personne qu’elle préférait.

SŒUR À SŒUR

La légende de la fondatrice de KKW Beauty était attachante et a reçu une réponse de la femme de 38 ans dans sa section de commentaires Instagram.

“Awwwwww. Je sais que c’était juste parce que ça allait avec votre flux, mais la légende m’a eu », a écrit Khloe.

Être proche de ses nièces et neveux a toujours semblé être une priorité pour Khloe, et certains fans ont exprimé à quel point ils l’aimaient pour cela.

“J’adore vraiment la façon dont vous … interagissez avec vos nièces et neveux”, a écrit un fan.





D’autres fans ont félicité Chicago pour sa tenue, un fan a commenté: “Chicago sert toujours des looks.”

Même la meilleure amie de Kim, Paris Hilton, a commenté les émoticônes smiley heart eye sous son message.

KIM CONTRE. COURTNEY

Au milieu de tous les éloges sous le message de Kim, il y avait encore des fans qui se sont renseignés sur la relation de Kim et Kourtney étant donné la spécificité de sa légende.

Un fan a directement demandé : “Kim ne parle pas à Kourtney ?”

En ce moment particulier, les deux stars de Hulu se disputent.

Récemment, Kim a apparemment frappé Kourtney après que sa sœur rivale ait fait de la fondatrice de SKIMS une reine maléfique dans le nouveau livre de contes de fées Lemme Sleep.

Leur querelle pousse Kourtney à s’éloigner davantage de la célèbre famille.

Les combats internes des sœurs ont probablement commencé lorsque Kim et Khloe n’ont pas invité Kourtney en vacances à Miami qu’elles ont passées en juillet.

Les fans ont remarqué à cette époque que les sœurs se disputaient peut-être depuis que Khloe et Kim avaient cessé de commenter les publications Instagram de Kourtney.

Dans un épisode d’octobre de The Kardashians Kim et Khloe semblaient avoir fait amende honorable avec Kourtney pour l’avoir exclue du voyage.

Cependant, depuis lors, Kourtney et Kim échangent des regards dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux.

L’homme de 43 ans a semblé ignorer Kim à plusieurs reprises lors de la fête du 67e anniversaire de leur mère Kris Jenner en novembre.

Lors de la fête, Kim a partagé une vidéo de Kourtney debout avec ses sœurs Khloe et Kylie Jenner.

Alors que Kourtney tournait le dos à la caméra, Kim a dit: “Hey Kourt, tourne-toi, laisse-moi voir ça. C’est le merci, ensuite…”

Kourtney est restée dos à la caméra alors que Kim réessayait en répétant: “Ceci est le merci, suivant …”

Kourtney s’est finalement retournée et a posé avec son caméscope à Kim.

Le moment tendu entre frères et sœurs n’est pas passé inaperçu auprès des fans, l’un d’eux commentant : « … Kourtney ignore Kim là-bas.

Instagram/kimkardashian

La légende Instagram de l’homme de 42 ans pour la photo de Khloe et Chicago ensemble[/caption]

Getty

Les stars Hulu à la Fashion Week de Paris en 2020[/caption]

Instagram / Kim Kardashian

Khloe et Kim en vacances à Miami cet été[/caption]