La douzième saison très attendue de AHS — American Horror Story : Délicat – se dirige vers nous, et Ryan Murphy augmente le facteur effrayant. Le premier teaser est sorti le 20 juillet et nous a donné un aperçu officiel de celui de Kim Kardashian personnage.

Kim semble presque méconnaissable avec ses cheveux blonds platine, ses cils extra longs et son look général de poupée. On peut la voir tenant un bébé pendant que « Rock-a-Bye Baby » joue en arrière-plan.

Le teaser révèle également Emma Roberts et Cara Delevingne personnages aussi. Emma, ​​Cara et Kim portent toutes une version du même look de cheveux blonds et de lèvres rouges.

American Horror Story : Délicatbasé sur Danielle Valentin livre État délicat, n’a pas encore de date de sortie. FX a seulement révélé qu’il « arrive bientôt ». Le tournage de l’émission a commencé en avril 2023, mais le tournage a été interrompu en raison des grèves en cours à Hollywood.

Cela marque un rôle majeur à la télévision pour Kim, qui s’est surtout contenté de la télé-réalité comme Les Kardashian. « Kim fait partie des stars de la télévision les plus grandes et les plus brillantes au monde et nous sommes ravis de l’accueillir au AHS famille », a déclaré Ryan THR. « Emma et moi sommes ravis de collaborer avec cette véritable force de la culture. Halley Feiffer a écrit un rôle amusant, élégant et finalement terrifiant spécialement pour Kim, et cette saison est ambitieuse et ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais fait.

Kim a expliqué à quel point elle était ravie de rejoindre le AHS famille en marchant sur le tapis du Met Gala 2023. « C’est vraiment amusant de sortir de sa zone de confort et d’essayer quelque chose de nouveau et de grandir », a déclaré la mère de quatre enfants. Variété. « Je suis tellement excité pour l’expérience. »

Le reste de la American Horror Story : Délicat le casting est empilé. Le résident alun Matt Czuchry a rejoint le AHS univers, ainsi que Annabelle Dexter Jones, Michaela Jae Rodríguezet Odessa A’zion. Le AHS Le train ne s’arrête pas avec la saison 12. Le spectacle a déjà été renouvelé pour la saison 13.

