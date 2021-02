Kim Kardashian « a déjà l’impression d’être divorcée » mais tient à ce que Kanye West continue de jouer un « rôle énorme » dans la vie de leurs enfants, selon un nouveau rapport.

Selon la rumeur, le mariage du couple s’est effondré et ils seraient sur le point de officialiser leur séparation.

Cependant, les stars n’ont pas parlé publiquement de l’état de leur mariage alors que les spéculations sur un divorce imminent se poursuivent.

Maintenant E! Selon les médias, Kim, 40 ans, se sent déjà célibataire au milieu des déclarations qu’elle vit depuis un certain temps séparée de Kayne, 43 ans.

La star de Stronger – qui a été aperçue portant toujours son alliance – aurait déménagé à plein temps dans le ranch familial du Wyoming pendant que Kim restait à Los Angeles avec les quatre enfants du couple.

Une source a déclaré au site que Kim souhaitait que son mari continue à faire partie de la vie des enfants, déclarant: «Il veut toujours jouer un rôle énorme dans leur vie et Kim ne le découragerait jamais.







(Image: Instagram)



«Il ne vit plus à la maison avec Kim et les enfants. Quand il voit les enfants, il les rencontre ailleurs.

« Kim a déjà l’impression d’être divorcée. »

L’initié a ajouté qu’il n’était pas prévu de faire avancer le divorce car il n’y avait « pas de précipitation ».

Ils ont déclaré: « Ils sont actuellement à l’arrêt et aucun d’eux ne pousse [to make the split official].

« Pour le moment, il n’y a pas de précipitation pour que la paperasse soit finalisée. »







(Image: kimkardashian / Instagram)



Le couple est marié depuis sept ans et ils sont parents de filles North, sept ans, et de Chicago, deux ans, et de leurs fils Saint, cinq ans, et Psalm, qui aura deux ans en mai.

Une source a précédemment déclaré à People.com, Kim est très préoccupée par l’impact que les enfants auront sur les enfants.

L’initié a déclaré: «Les enfants sont très importants pour Kim.

« Elle s’inquiète de ce que sera une scission permanente pour chacun d’entre eux concernant leur bien-être. »

« Elle demande aux autres des conseils sur la façon de procéder. Mais … elle veut passer à autre chose. »







(Image: Instagram)







(Image: Getty Images)



Cependant, une autre source a déclaré à la publication que Kim était déterminée à faire en sorte que les enfants aient toujours de bonnes relations avec leur père.

Ils ont ajouté: «Le mariage de Kim et Kanye est irréparable.

«Kim est sur le chaos de Kanye, et à ce stade, elle veut juste se concentrer sur les enfants et sa propre vie …







Chargement de la vidéo Vidéo indisponible Cliquez pour jouer

Appuyez pour jouer La vidéo sera bientôt lue automatiquement 8 Annuler Joue maintenant

« Kim est d’accord avec ça. Elle fera tout ce qu’elle peut pour que les enfants aient une bonne relation avec Kanye – elle ne veut tout simplement pas être mariée avec lui. »

Le couple s’est marié dans une flambée de publicité à Florence, en Italie, en 2016.

C’était le troisième voyage de Kim dans l’allée après des mariages ratés avec le magnat de la musique Damon Dash et la star du sport Kris Humphries.