Kim Kardashian se met presque nue dans des cuissardes camo pour la campagne alors qu’elle garde le silence le jour de l’anniversaire de Kanye West

KIM Kardashian n’a pas encore abordé l’anniversaire de son ex-mari Kanye West mardi, alors qu’elle s’est rendue sur Instagram pour promouvoir sa nouvelle ligne de maquillage avec un flux sexy de photos.

le L’incroyable Famille KardashianLa famille de la star a envoyé ses propres vœux de joyeux anniversaire au rappeur, malgré le récent divorce du couple.

Kim, 40 ans, a pris à Instagram aujourd’hui pour promouvoir sa nouvelle « collection Camo », tout en faisant abstraction de l’anniversaire de son ex-mari.

La mère de quatre enfants a posé presque nue dans des collants transparents, des soutiens-gorge de sport près du corps et des bottes camo sur le genou pour la sortie de sa nouvelle ligne de maquillage.

La star de télé-réalité avait l’air glamour alors qu’elle canalisait un look neutre pour le tournage, montrant ses courbes célèbres devant un mur de verdure.

Dans une image, Kim a enfilé un bas de bikini nude décolleté, un haut à manches longues nude et des collants transparents, avec ses longs cheveux noirs attachés en deux tresses.

La personnalité de la télévision a également partagé des photos dans un corset moulant, alors qu’elle affichait un visage glamour.

La nouvelle divorcée avait l’air sans effort dans ses hautes bottes de camouflage qui touchaient le haut de la cuisse, alors qu’elle roulait sur le sol sur le plateau.

Kim a jailli du projet dans sa légende en admettant que l’idée de Camo était « si spéciale pour moi parce que j’ai toujours voulu créer une collection inspirée de Camo.

« Il y a tellement de polyvalence dans la façon dont vous pouvez porter l’imprimé, donc créer une collection avec la combinaison de verts et de tons de terre était si amusant à enfin donner vie. »

Le natif de Californie a également donné aux fans une longue description des produits et a conclu par: « J’espère que vous aimerez cette collection autant que moi et j’ai hâte que tout le monde l’essaye! »

Kim est restée silencieuse sur le fait qu’aujourd’hui est son ex-mari Kanye West‘s 44e anniversaire, malgré le fait sa famille s’est rendue sur les réseaux sociaux pour célébrer l’occasion.

Khloe kardashian, 36 ans, a partagé une photo de retour avec le rappeur sur Instagram alors qu’elle l’appelait son « frère pour la vie ».

La photo elle-même montrait la fondatrice de Good American aux côtés de son bébé papa Tristan Thompson, Kim et Kanye car ils ont tous passé des vacances tropicales il y a quelques années.

Le groupe était tout sourire alors qu’ils appréciaient leur drame de pré-relation de vacances, et Khloe a légendé la photo: « Joyeux anniversaire à mon frère pour la vie !!! Bon anniversaire Ye ! Je t’envoie de l’amour et des bénédictions sans fin !! »

Les fans, cependant, ont été déconcertés par le contenu alors qu’ils sautaient dans les commentaires pour partager leur confusion.

« Cette photo est… maladroite », a écrit l’un d’eux, tandis qu’un second était d’accord : « Mais pourquoi cette photo lol. »

Kris Jenner a également offert ses meilleurs vœux à la créatrice Yeezy, alors qu’elle partageait une photo tenant la main du père de ses petits-enfants, sous-titrée : « Joyeux anniversaire Kanye West ! »

L’anniversaire de Kanye est arrivé des mois après Kim a demandé le divorce après sept ans de mariage.

L’ex-couple partage quatre enfants, Nord, sept ans, et Chicago, trois ans, et ses fils Saint, cinq ans, et Psalm, deux ans.

Au cours d’un récent épisode de KUWTK, les fans ont pu avoir un aperçu de la tourmente que le divorce a causée à Kim, où elle sangloté à sa sœur cadette Kylie Jenner, 23.

« Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas. Comment suis-je encore dans cet endroit où je suis coincée depuis des années ? », a-t-elle lancé.

Kim a parlé du divorce sur KUWTK

« Il déménage dans un état différent chaque année… Et je dois être dans un endroit où je suis ensemble pour les enfants.

« Je pense qu’il mérite quelqu’un qui peut soutenir chacun de ses mouvements et aller dans le Wyoming pour être avec lui et le suivre partout.

« Il mérite une femme qui voyage avec lui et qui est là pour tout. J’ai envie d’un putain d’échec. »