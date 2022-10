Kim Kardashian se lie avec son fils Saint West au match des LA Rams : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Marcio José Sanchez/AP/Shutterstock

Kim Kardashian41 ans, a ignoré son ex Kanye Westsur les réseaux sociaux et a apprécié le football du dimanche avec son fils Saint-Ouest6, le 9 octobre. Le duo mère-fils a assisté au match à domicile des Rams de Los Angeles contre les Cowboys de Dallas au SoFi Stadium, où Kim portait une combinaison noire Balenciaga, tandis que Saint soutenait l’équipe locale en arborant le demi de coin des Rams. Jalen Ramseyle maillot.

Le look élégant de Kim comprenait un soutien-gorge de sport sur une chemise à manches longues avec une paire de leggings qui comprenait une bande grise avec le logo de la marque de luxe imprimé sur la taille. Elle a également porté des talons noirs et une paire de grandes lunettes de soleil signature. La beauté aux cheveux blonds portait un sac à main bleu Balenciaga pour montrer son soutien aux Rams.

Kim a partagé des images du match sur les réseaux sociaux, y compris une vidéo de Saint encourageant les Rams par derrière. Les Kardashian La star est également apparue sur le Jumbotron et a répondu en soufflant un baiser et en agitant la main. Kim et Saint sont allés au match avec une de ses amies et son fils. Ils n’ont pas porté chance aux Rams, qui ont perdu contre les Cowboys 22-10.

Saint via l’histoire Instagram de Kim @RamsNFL @jalenramsey pic.twitter.com/frVvJLYBFD – Mises à jour de Kim Kardashian (@AllForKimK) 9 octobre 2022

Kim aux Rams de Los Angeles @RamsNFL contre les Cowboys de Dallas @dallascowboys jeu aujourd’hui pic.twitter.com/lz2pcFWoZv – Mises à jour de Kim Kardashian (@AllForKimK) 9 octobre 2022

Kim a été occupée à se concentrer sur ses quatre enfants, qui comprennent également Nord9, Chicago4 et Psaume, 3 ans, au milieu des diatribes de Kanye sur Instagram. Elle a assisté au match de football de Saint le 5 octobre et portait une tenue décontractée qui, ironiquement, comprenait une paire de diapositives Yeezy confortables conçues par son ex. Ce même jour, la sœur de Kim Khloe kardashian38 ans, a applaudi Ye, 45 ans, sur les réseaux sociaux, après que le rappeur ait accusé les Kardashian de l’avoir prétendument empêché de voir sa fille à sa fête d’anniversaire.

Suite à la réponse de Khloe à Kanye, une source a déclaré HollywoodLa Vie que Kim “était tellement soulagée” que sa sœur ait tenu tête à Ye et ait défendu leur famille. “Les sœurs de Kim l’ont toujours eue derrière des portes closes, et Kim avait toujours exprimé le désir qu’elles ne s’impliquent pas ou ne disent rien. Mais après cette dernière attaque en ligne, Kim en a eu assez”, a déclaré la source. Ils ont ajouté: “C’est plus que n’importe qui peut gérer et ils ont vu l’agonie qu’elle a traversée face à ses agressions constantes et ils en ont assez. Kim est tellement reconnaissante que Khloe la soutienne et espère que Kanye mettra fin à cela une fois pour toutes.

La dernière tirade de Kanye sur les réseaux sociaux s’est produite après avoir porté une chemise “White Lives Matter” avec un commentateur conservateur Candace Owens. Il a attaqué l’éditeur de Vogue Gabriella-Karefa Johnson pour avoir critiqué les chemises, claqué Gigi Hadid et Hailey Bieber pour avoir défendu Gabriella, et a jeté quelques autres de ses amis sous le bus. Kanye a également publié des remarques antisémites qui l’ont fait suspendre de Twitter et restreint d’Instagram.