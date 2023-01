Kim Kardashian se fait tatouer le visage avec filtre : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Kim Kardashian a pris l’amour de transformer son look à un tout autre niveau ! Le magnat du maquillage, 42 ans, a sauté sur ses histoires Instagram le jeudi 13 janvier pour montrer un filtre photo hilarant qui lui a donné des tatouages ​​​​numériques sur son visage et sa poitrine. L’air absolument impeccable avec juste une chemise boutonnée et ses mèches sombres lissées en arrière, Kim avait une ressemblance hilarante avec sa sœur de Kourtney Kardashian mari Travis Barkerqui, comme toute bonne rock star, est couverte de la tête aux pieds de vrais tatouages.

Dans le clip rapide (ci-dessus), Kim a plissé alors qu’une pléthore de tatouages ​​​​colorés est apparue sous ses yeux, sur son sourcil droit et tout autour de son décolleté. L’art comprenait des cerises, des cœurs, des lèvres, une abeille et les mots “bébé ange”. Elle avait également la phrase «tous ceux qui errent ne sont pas perdus» écrite en cursive près de son front.

Bien qu’il ne soit pas clair combien réel tatouages ​​que Kim peut avoir, elle a révélé que son dernier petit ami avait fait de l’art corporel en son honneur ! En mars 2022, alors qu’elle était au milieu de sa romance torride avec Pete Davidson, la mère de quatre enfants a déclaré que le comédien avait son nom encré sur sa poitrine. “C’est en fait une image de marque”, a déclaré Kim sur Le spectacle d’Ellen DeGeneres. “Parce qu’il voulait faire quelque chose de vraiment différent.” Elle a ajouté: “Je pense que mon préféré, il dit: ‘Ma fille est avocate.’ Et celui-là est vraiment mignon. Comme les fans le savent, Kim et Pete ont décidé d’arrêter six mois plus tard.

Pendant ce temps, la pression principale de Kim avant Pete, son ex-mari, Kanye West, aurait été attelé récemment ! Le rappeur s’est marié Bianca Censoriun designer architectural qui travaille chez Yeezy depuis plusieurs années, lors d’une cérémonie privée, par TMZ. Le couple a été aperçu en train de déjeuner plus tôt cette semaine à Los Angeles et Kanye portait apparemment une alliance. Cependant, il ne semble pas que le nouveau couple ait déposé un certificat de mariage pour le moment, HollywoodLa Vie n’a pas pu en obtenir un pour confirmer.

