Kim Kardashian se fait brutalement troller après avoir donné une conférence à la Harvard Business School

Kim Kardashian a pris la parole à la Harvard Business School, où sa marque SKIMS est étudiée en tant que cours et est largement suivie. “J’ai pris la parole à la Harvard Business School hier pour un cours intitulé HBS Moving Beyond DTC. La mission de la classe était d’en savoir plus sur @skims, alors mon partenaire Jens et moi avons parlé de notre marketing, de nos défis et de nos plus grandes victoires”, a écrit Kim dans un tweet.

J’ai pris la parole à la Harvard Business School hier pour un cours intitulé HBS Moving Beyond DTC. Le devoir de la classe était d’apprendre @skimsalors mon partenaire Jens et moi avons parlé de notre marketing, de nos défis et de nos plus grandes victoires. pic.twitter.com/42FiWDlmaj–Kim Kardashian (@KimKardashian) 21 janvier 2023

Kim s’est rendue à l’événement de Harvard avec le co-fondateur de SKIMS, Jens Grede, pour discuter du succès de la ligne de shapewear lancée en 2019, selon un rapport de Fox News. Cependant, de nombreuses personnes ont critiqué la décision de HBS d’inviter Kim.

La Harvard Business School doit avoir désespérément besoin de conférenciers. Ils prennent le fruit bas à coup sûr – cecilia marquez thompson (@ceciliasworld) 22 janvier 2023

Votre discours a-t-il commencé par « J’ai commencé avec plus de recours à ma disposition que 99,999 % des Américains » ? Excellente entreprise, mais soyons honnêtes. Il est beaucoup plus facile pour vous de démarrer une entreprise du Fortune 500 que pour la classe moyenne américaine et cela n’a rien à voir avec le travail acharné. — zack pietila (@PNWfriend) 21 janvier 2023

Kim Kardashian parlant à Harvard devrait vous dire où va la société— Benro (@benrezzy) 21 janvier 2023

La “fille attrape-moi dehors” est invitée à parler à Oxford et Kim Kardashian est invitée à parler à Harvard. Ceux d’entre vous qui travaillent dur pour entrer dans des universités prestigieuses, alors oui… c’est là que réside cette crédibilité maintenant. pic.twitter.com/z0ixNyXwjF— Jasmine Sadry (@JasmineSadry) 22 janvier 2023

Beaucoup ont également soutenu que Kim méritait d’être là en raison du succès de son entreprise.

