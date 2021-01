Kim Kardashian a mis le feu à son Instagram avec sa dernière offre.

Sa goutte sexy sur Instagram survient au milieu des informations selon lesquelles elle divorce de son mari rappeur Kanye West après six ans de mariage et quatre enfants.

L’influenceuse, 40 ans, s’est déshabillée pour promouvoir SKIMS à son retour sur Instagram lundi.

Vêtue d’un soutien-gorge de sport et de collants, Kimmy se tordait par terre dans son dressing et son dressing.

Kim savait que sa silhouette fabuleuse était le meilleur modèle pour sa gamme de bonneterie SKIMS car elle modélisait deux couleurs différentes.

Sur la première photo, la mère de quatre enfants a allongé ses jambes alors qu’elle ne posait que dans des collants et un soutien-gorge de sport.









Pour le deuxième cliché, Kim recroquevilla son corps et ses cheveux descendirent jusqu’à sa taille en vagues lâches.

Elle a écrit: « LANCEMENT LE 14 JANVIER: @SKIMS Hosiery. Nous changeons la donne et lançons des collants défiant la gravité et des solutions hoisery qui sculptent, lissent et ne perdent jamais leur forme.

« Lancement en 4 couleurs, 4 styles et tailles XXS – 4X le jeudi 14 janvier à 9h PT / 12PM ET exclusivement sur SKIMS.COM. Rejoignez la liste d’attente maintenant pour recevoir un accès anticipé à la boutique. »









La magnat du maquillage a révélé dans son histoire Instagram que ses soutiens-gorge de sport étaient également fabriqués à partir du même matériau que les collants.

Cela vient après que le mariage de Kim et Kanye soit terminé pour de bon.

Selon Page Six, Kim aurait embauché l’aide de la célèbre avocate spécialisée en divorce Laura Wasser.







(Image: Getty Images pour le Met Museum / Vogue)



Il a été rapporté que Kim a glissé son alliance pendant que Kanye reste dans son ranch dans le Wyoming sans l’intention de retrouver sa femme.

Une source a déclaré au journal: « Ils font preuve de discrétion, mais ils ont terminé. Kim a embauché Laura Wasser et ils sont en pourparlers de règlement. »

On a dit que leur mariage était sur les rochers après que Kanye eut une explosion émotionnelle lors d’un rassemblement présidentiel où il a affirmé « J’ai failli tuer ma fille ».







(Image: Getty Images)



L’effusion du rappeur a révélé la conversation intime déchirante qu’il a eue avec Kim il y a des années à propos de l’avortement de leur fille North.

Puis Kanye est entré dans une tempête de feu sur Twitter, affirmant que sa femme essayait de «m’enfermer» et avait demandé le divorce pendant deux ans.

Kim se tenait aux côtés de son mari «brillant mais compliqué»; au lieu de cela, elle a demandé aux fans d’avoir de la compassion pour ses épisodes bipolaires suscitant des excuses publiques de Kanye.