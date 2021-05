Kim Kardashian se déshabille en bikini noir tout en posant aux côtés de sa grand-mère MJ

KIM Kardashian s’est déshabillée en bikini noir minuscule tout en posant aux côtés de sa grand-mère MJ.

Le joueur de 40 ans s’est rendu sur Instagram pour partager la photo mardi.

Kim a fait étalage de ses courbes alors qu’elle était assommée dans un petit bikini noir dans le nouveau snap.

Elle a rassemblé le regard en portant une paire de lunettes de soleil noires, tandis qu’elle portait ses cheveux baissés alors qu’ils tombaient en cascade sur ses épaules.

Pendant ce temps, le L’incroyable famille Kardashian la grand-mère de la star, âgée de 86 ans, vêtue plus modestement d’une chemise blanche fluide, d’un pantalon beige et d’un chapeau de soleil.

Les femmes ont toutes deux enfilé des expressions sérieuses en posant avec leurs bras autour de l’autre dans le claquement, ce que Kim légendé: « Ma mignonne MJ. »

MJ – dont le nom complet est Mary Jo Campbell – est la mère de Kris Jenner, 65.

La photo de Kim avec MJ vient après qu’il a été révélé qu’elle était poursuivie pour «ne pas avoir payé le personnel» à son domicile de 60 millions de dollars à Los Angeles.

La maman de quatre enfants aurait a omis de payer le salaire de ses employés, de couvrir leurs dépenses et de prévoir des pauses-repas.

Un représentant de Kim a déclaré à TMZ: «Kim n’est pas responsable de la façon dont le fournisseur gère son entreprise et des accords qu’il a conclus directement avec son personnel.»

Le soleil a d’abord signalé les plans du personnel pour intenter une action en justice plus tôt ce mois-ci.

Pendant ce temps, Kim a récemment fait face à l’anniversaire du 24 mai de son mariage exagéré en Italie avec son mari désormais séparé. Kanye West.

Le couple s’est marié en 2014, alors qu’elle a demandé le divorce de la femme de 43 ans en février.

L’ancien couple partage quatre enfants: North, sept, Saint, cinq, Chicago, trois et Psalm, deux.

Le couple aurait décidé de coparentalité à l’amiable, bien que Kanye passe la majorité de son temps dans son complexe du Wyoming, à des milliers de kilomètres de la maison de Kim à Los Angeles.

De plus, Kim et Kanye ont convenu de diviser leur 2 milliards de dollars de fortune uniformément, ce que The Sun a exclusivement rapporté après l’annonce du divorce.

Pendant que La rumeur dit que Kanye sortira ensemble Bradley Cooperex Irina Shayk, il a déjà été rapporté que la star du KUWTK était «Dévasté» par le divorce à l’approche de leur septième anniversaire de mariage.

Une source a dit La vie hollywoodienne: «Elle est bien placée et elle est heureuse. Elle abandonne le passé et se lance dans le travail et les enfants.

«Elle n’est toujours pas prête à sortir avec elle, mais elle est dans un bien meilleur endroit qu’elle ne l’était il y a un an. Elle a été dévastée que le mariage n’ait pas fonctionné.

