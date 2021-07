Kim Kardashian se blottit contre son fils Saint, 5 ans, sur une douce photo après avoir fermé KKW Beauty après le divorce de Kanye West

KIM Kardashian a partagé un cliché en train de câliner son fils Saint, cinq ans, sur une jolie photo.

La divorcée fermera bientôt sa ligne KKW Beauty après sa séparation de Kanye West.

Kim Kardashian a partagé un cliché en train de câliner son fils Saint, cinq ans, sur une jolie photo

La divorcée fermera également sa ligne KKW Beauty après son divorce avec Kanye West

Kim a partagé une photo avec Saint assise sur ses genoux à la plage.

Elle portait un haut camo et des leggings noirs, tandis que son petit garçon portait un t-shirt blanc et un short vert.

En mai, Kim a partagé un cliché de Saint portant un pantalon camo, un t-shirt imprimé et une casquette à l’envers.

Le jeune de Kim a terminé son look avec les sandales beiges, et elle a légendé les photos: « Alerte enfant le plus frais. »

Kim a demandé le divorce de Kanye en février

Plus tôt cette semaine, Kim a annoncé qu'elle abandonnerait « West from KKW Beauty » lorsqu'elle relancera la marque après son divorce avec Kanye West, The Sun peut révéler

Ce mois-là, Kim a également partagé un doux cliché de Psaume sur Instagram portant une chemise à carreaux verte sous-titrée : « Mon bébé Taurus Psalm. Il a 2 ans aujourd’hui à l’occasion de la fête des mères. Une journée si spéciale à partager ensemble. C’est mon enfant qui me semble le plus arménien comme mon grand-père et qui me rappelle tellement mon père.

« C’est le bébé le plus doux de tous les temps !!! Je ne peux même pas décrire son sourire et sa douceur que tout le monde ressent quand ils sont avec lui. Psaume – tu as apporté un tel calme et une telle régularité dans toutes nos vies !

« Tous tes cousins ​​et frères et sœurs t’aiment tellement ! Vous êtes vraiment la joie de notre équipage! Maman t’aime SOOOOOO beaucoup !!! »

Kim et Kanye ont été mariés pendant six ans

Kim et Kanye partagent des enfants, North, sept ans, leur fils Saint, cinq ans, et leur fille Chicago, trois ans, Psalm, deux

Plus tôt cette semaine, Kim a annoncé qu’elle abandonnerait « West from KKW Beauty » lorsqu’elle relancera la marque après son divorce avec Kanye West, peut révéler The Sun.

Le changement massif de l’entreprise comprendra également un changement de nom complet pour refléter son « indépendance » après la séparation de Kim de Kanye, Le Soleil peut exclusivement révéler.

Un initié a expliqué: «Elle se sent la plus forte et la plus indépendante qu’elle ait ressentie dans sa vie, elle veut donc que cette marque se sente complètement la sienne maintenant.

«Pour ce faire, elle doit évidemment supprimer la partie« Ouest »de l’image de marque.

« Kanye veut que cela réussisse donc il a soutenu la décision et au final, il semblait également heureux de se dissocier de la marque. »

La source a continué à affirmer: « Le manque de ventes n’a pas semblé être une préoccupation majeure pour Kim ou l’équipe, donc cela n’a pas vraiment été un facteur dans la décision.





Après six ans de mariage, Kim Déposé pour divorce de Kanye en février.

Les ex partagent des enfants, North, sept ans, leur fils Saint, cinq ans, et leur fille Chicago, trois ans, Psalm, deux.

La star de télé-réalité a a récemment été lié à l’animateur de CNN, Van Jones.