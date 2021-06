Kim Kardashian sanglote sur les malheurs du mariage de Kanye West dans « Keeping Up »

Dans l’avant-dernier épisode de « Keeping Up With the Kardashians », Kim Kardashian West parle de sa relation avec Kanye West.

Dans « Keeping Up » de jeudi, qui suit la famille lors d’un voyage à Lake Tahoe, des images montrent Kardashian West en train de fondre en larmes dans un rare moment émouvant au sujet de l’effondrement de son mariage.

La star de télé-réalité et entrepreneur a demandé le divorce du créateur de mode rap en février après presque sept ans de mariage. Ils sont parents des filles North, 7 ans, et Chicago, 3 ans, ainsi que des fils Saint, 5 ans, et Psalm, 2 ans.

Au cours de l’épisode, Kardashian West exprime son indignation face à la présence de cookies dans la maison de vacances du clan.

« N’ai-je pas dit non à ces cookies ? » demande-t-elle à sa sœur, Khloé Kardashian. « Ils doivent être enlevés. J’ai pris 15 livres. »

« Je vais les jeter dans les toilettes », dit-elle en ramassant le présentoir à desserts. « Je ne peux pas les manger, et je ne plaisante pas. »

Lorsque sa sœur cadette essaie de détendre l’atmosphère, Kardashian West l’interrompt : « Où est ma chambre ? Je veux juste aller dans ma chambre et ne jamais en sortir. »

Dans une interview avec des producteurs, Kardashian explique aux téléspectateurs les difficultés relationnelles de sa grande sœur.

« Kim s’est battue en privé derrière la caméra à propos de sa relation, et c’est difficile parce que Kim redirige clairement une grande partie de sa frustration, de sa tristesse et de sa colère », partage le co-fondateur de Good American. « Parfois, vous enlevez simplement des choses à quelque chose qui n’a rien à voir avec ce que vous vivez.

« Ce n’est pas la faute du cookie », ajoute Kardashian avec un petit sourire.

Interrogé par Kardashian sur la façon dont se porte son mariage, Kardashian West répond: « Il n’y a pas de combat. Maintenant, tout est calme, alors je fais avec. «

Kardashian dit qu’avant que la famille ne parte pour leur voyage, le couple s’est disputé.

« Honnêtement, je ne peux plus faire ça », a déclaré la fondatrice de KKW Beauty en larmes, s’adressant aux sœurs Kylie et Kendall Jenner et Kourtney Kardashian. « Pourquoi suis-je toujours dans cet endroit où je suis coincé pendant des années ? Il part et déménage dans un état différent chaque année. Je dois être, genre, ensemble pour pouvoir élever les enfants. »

Kardashian West fait l’éloge de son mari désormais séparé comme « un père incroyable » et espère qu’il le trouvera un partenaire qui pourrait plus facilement répondre à ses désirs.

« Je pense qu’il mérite quelqu’un qui peut aller le soutenir dans chacun de ses mouvements et le suivre partout et déménager dans le Wyoming », dit-elle à ses frères et sœurs. « Je ne peux pas faire ça. Il devrait avoir une femme qui soutient chacun de ses mouvements, voyage avec lui et fait tout, et je ne peux pas. »

Kardashian West exprime également sa honte après un troisième divorce. Elle était auparavant mariée au producteur de musique Damon Thomas et (2000-2004) et à l’ancien joueur de la NBA Kris Humphries (2011-2013), dont elle a demandé le divorce après seulement 72 jours de mariage.

The West mer mai 2014 à Florence. Kardashian West portait une robe Givenchy moulante et dos nu et les mariés se sont embrassés devant deux imposants murs fleuris.

« J’ai l’impression d’être un (explétif) échec, que c’est un troisième (explétif) mariage », a déclaré Kardashian West. « Ouais, je me sens comme un perdant (explétif), mais je ne peux même pas y penser. Je veux être heureux. »

La semaine prochaine, « Keeping Up » se termine après 20 saisons (E!, 20 h HAE / HAP), bien que les fans aient encore une réunion à attendre pour la série de téléréalité. La date de la spéciale, qui sera animée par Andy Cohen, n’a pas encore été annoncée.

