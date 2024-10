Kim Kardashian salue l’appel à la nouvelle condamnation des frères Menendez

Kim Kardashian exprime sa confiance dans le système judiciaire – et en Ryan Murphy – après le LA County Dist. Atty. George Gascón a poussé les frères Menendez un peu plus vers la liberté.

Gascón a demandé jeudi à un juge de condamner Erik et Lyle Menendez, deux frères purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour les meurtres de leurs parents, Kitty et Jose Menendez, en 1989. La demande pourrait conduire à leur libération anticipée : s’ils étaient condamnés à nouveau à 50 ans de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, comme l’a conseillé le procureur, les frères pourraient être immédiatement éligibles à une libération conditionnelle pour jeunes délinquants, car ils ont commis les crimes alors qu’ils avaient moins de 26 ans et ont déjà servi près de 35 ans.

« Les frères Menendez ont eu une seconde chance dans la vie », a déclaré Kardashian jeudi dans un communiqué. Histoire Instagram saluant la décision du procureur. « Merci, George Gascón, d’avoir réexaminé le cas des frères Menendez et réparé un tort important. Votre engagement en faveur de la vérité et de l’équité est louable.

Gascon annoncé plus tôt ce mois-ci que son bureau était en train d’examiner le cas Menendez après que les avocats des frères a déposé une requête en habeas l’année dernière, affirmant que de nouvelles preuves étayaient l’affirmation de longue date des frères selon laquelle ils avaient été abusés sexuellement par leur père pendant des années avant les meurtres. Lors du procès très médiatisé de 1995, le juge qui présidait a fortement restreint les témoignages qui auraient soutenu une « excuse pour abus », ouvrant la voie à la condamnation des frères en 1996 et à leur condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

La fondatrice de Skims a poursuivi dans son message en disant aux « millions de personnes qui ont été de fervents partisans » du réexamen de l’affaire que leurs voix « ont été entendues ».

« L’attention portée par les médias, en particulier à la suite de l’émission télévisée de Ryan Murphy, a contribué à révéler les abus et les injustices dans leur cas », a-t-elle écrit. « La compréhension qu’a la société de la maltraitance des enfants a évolué et les médias sociaux nous permettent de remettre en question les systèmes en place. »

Netflix a sorti le mois dernier « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story » de Ryan Murphy, une version dramatisée des meurtres qui ont eu lieu. Murphy a appelé « C’est la meilleure chose qui soit arrivée aux frères Menendez en 30 ans, car cela amène les gens à en parler et à poser les questions qui sont importantes. » Cela faisait partie d’une série de Médias inspirés de Menendez .

L’affaire Menendez « souligne l’importance de contester les décisions et de rechercher la vérité, même lorsque la culpabilité n’est pas en cause », a écrit Kardashian.

« Je crois en la capacité du système judiciaire à évoluer et je suis reconnaissante envers une société dans laquelle nous pouvons contester les décisions et demander justice », a-t-elle écrit. « N’arrêtez jamais de vous poser des questions. »

La star des Kardashian plus tôt ce mois-ci a écrit un essai personnel en faveur d’une « reconsidération » des peines à perpétuité des frères.

Dans cet article, elle affirme que les frères – que les médias ont, selon elle, transformés en « monstres et en bonbons sensationnels » – « n’avaient aucune chance d’avoir un procès équitable » au moment de leur procédure pénale, alors que les ressources étaient rares pour les victimes d’agressions sexuelles. abus, en particulier ceux qui étaient des hommes. Le public avait peu « d’empathie, encore moins de sympathie », a-t-elle déclaré à l’égard de deux adolescents fortunés de Beverly Hills.

Les frères Menendez étaient davantage traités comme des « tueurs en série ». défenseur de la réforme de la justice pénale et aspirant avocat a déclaré que « deux individus qui ont enduré des années d’abus sexuels de la part des personnes mêmes qu’ils aimaient et en qui ils avaient confiance ».

« Je ne pense pas que passer toute leur vie en prison soit la bonne punition pour cette affaire complexe. Si ce crime avait été commis et jugé aujourd’hui, je pense que l’issue aurait été radicalement différente », a-t-elle déclaré.

Gascon a fait écho aux commentaires de Kardashian dans une interview mardi avec CNN déclarant : « Il y avait certainement des préjugés implicites qui ont eu lieu à ce moment-là et qui ont peut-être pu avoir un impact sur la façon dont l’affaire a été perçue et présentée au jury. »

En plus de cela, le procureur a déclaré jeudi que les frères étaient engagés depuis des années dans des programmes pénitentiaires visant à aider les détenus à faire face à leurs traumatismes et à aider ceux qui ont un handicap physique.

Kardashian, qui a rendu visite aux frères en prison le mois dernier, s’est également porté garant de leurs « dossiers disciplinaires exemplaires », affirmant que les deux hommes avaient « obtenu plusieurs diplômes universitaires, travaillé comme soignants pour des personnes âgées incarcérées dans un hospice et été mentors dans des programmes universitaires – engagés à redonner aux autres.

« Ces meurtres ne sont pas excusables », a-t-elle déclaré. « Mais nous ne devrions pas nier qui ils sont aujourd’hui, dans la cinquantaine. »

Contrairement à la suggestion de Kardashian dans un histoire Instagram suivante que les frères Menendez étaient « immédiatement éligibles à la libération conditionnelle maintenant que leur peine a été réduite à 50 ans à perpétuité », leur nouvelle peine reste indécise.

Si la recommandation de Gascón est approuvée par un juge, le sort des frères dépendra toujours de la commission des libérations conditionnelles, qui décidera de les libérer ou non. Le gouverneur Gavin Newsom pourrait également opposer son veto à la décision de la commission des libérations conditionnelles.