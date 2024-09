Kim Kardashian, Salma Hayek et d’autres lèvent 3 millions de dollars

Des clients VIP dévoués aux marques de luxe du groupe Kering se sont mêlés aux stars hollywoodiennes de renom lundi soir à l’occasion du troisième dîner annuel de la Fondation Kering « Caring for Women », qui collecte des fonds pour soutenir les ONG qui luttent contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Alors que la 81e Mostra de Venise touche à sa fin et que le Festival international du film de Toronto et la Fashion Week de New York battent leur plein, les stars ont fait le déplacement pour l’événement spectaculaire organisé par Kering au Grill + The Pool du Seagram Building de New York.

Plusieurs stars présentes ont déjà démontré un engagement proactif envers le thème de la soirée : soutenir et autonomiser les femmes. « Tous ceux qui regardent mon Instagram ou n’importe quel discours que j’ai prononcé savent qu’il est très important pour moi de travailler en tant que société pour éradiquer toute violence basée sur le genre », a déclaré Jessica Chastain Le Hollywood Reporter« Cela fait mal aux gens. Cela fait mal à notre planète. Cela fait mal à tout ce qui nous concerne et à notre humanité. Je suis donc très, très heureuse de participer à cet événement. Je sais que ce n’est que la troisième année, mais l’année dernière, ils ont récolté 3 millions de dollars, et je trouve cela très impressionnant. »

Dakota Johnson et Julia Garner assistent au troisième dîner annuel Caring For Women de la Fondation Kering au Pool.

Outre Chastain, les invités étaient Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Orlando Bloom et Katy Perry, Julianne Moore et Bart Freundlich, Matthew McConaughey et Camila Alves (parmi les co-animateurs de la soirée). Les célébrités se sont réunies pour une fois de plus aider à récolter environ 3 millions de dollars au profit de trois organisations à but non lucratif : Girl Effect, qui fournit des ressources aux jeunes femmes des pays africains et d’autres régions du monde pour s’assurer qu’elles reçoivent une éducation et soient sur la voie d’une vie productive ; It’s On Us, qui met en place des programmes dirigés par des étudiants pour prévenir les agressions sexuelles sur les campus universitaires ; et le National Network to End Domestic Violence, qui représente plus de 2 000 organisations membres à travers les États-Unis travaillant à tous les niveaux pour aider les femmes et les familles victimes de violences au sein de leur foyer.

Jessica Chastain en Gucci au troisième dîner annuel Caring For Women de la Fondation Kering au Pool.

Ricky Martin a lancé sa fondation éponyme en 2004, avec des valeurs qui s’accordent bien avec les organisations honorées lundi soir. « Il est important de soutenir tout ce qui a trait à l’autonomisation des femmes, et grâce à ma propre fondation, je sais ce que c’est que de travailler en alliances », a-t-il expliqué à THR« Depuis de nombreuses années, je lutte contre la traite des êtres humains et, bien évidemment, je suis amenée à travailler avec des femmes qui sont touchées par la traite. [My foundation] « Avant, on se concentrait sur les enfants, mais maintenant, on s’intéresse plus particulièrement aux droits de l’homme. Je suis donc ici ce soir pour voir comment ces organisations abordent leurs efforts, car je pense que je peux apprendre d’elles et nous pouvons échanger des idées. C’est l’un des aspects les plus intéressants d’un événement comme celui-ci. »

Naomi Watts a fait partie des stars de la soirée dans une superbe robe bustier Balenciaga. Elle a rejoint toutes les stars parées de marques appartenant à Kering, dont Chastain en Gucci, Martin en Bottega Veneta et Kardashian dans la robe Molded Wet de la collection été 2024 de Balenciaga. En 2022, Watts a lancé Stripes, une collection de produits de beauté et de bien-être à base scientifique conçue pour aider les femmes à toutes les phases de la ménopause. « Je travaille à améliorer la santé et le bien-être des femmes pendant la phase de ménopause de leur vie, donc quand on m’a demandé d’y assister, c’était une évidence », a-t-elle expliqué à THR« Il n’y a aucune tolérance à l’égard de la violence contre les femmes dans ce monde, et ce genre de rassemblement, même s’il semble petit et intime, est celui qui sera efficace et fera bouger les choses. »

Naomi Watts en Balenciaga au troisième dîner annuel Caring For Women de la Fondation Kering au Pool.

Watts a-t-elle été surprise par la réaction entièrement positive qu’elle a reçue après le lancement de Stripes et par les conversations très médiatisées qu’elle a eues par la suite sur les problèmes de santé physique et mentale que rencontrent les femmes entre 40 et 60 ans ? « Je suis ravie que cela ait été si positif, mais je ne suis pas non plus si surprise car nous avions besoin d’ouvrir ce débat depuis tant de décennies », a-t-elle déclaré. « C’était en quelque sorte la dernière conversation intacte, qui parlait ouvertement de la ménopause, et il fallait que cela ait lieu. »

Alors que la soirée était consacrée à la collecte de fonds pour les trois organisations à but non lucratif, avec la présence de grands noms du monde des affaires, dont Jeff Bezos, Jonathan Tisch, PDG de Lowes Hotels, et Jonathan Newhouse, président du conseil d’administration de Condé Nast, des anecdotes en provenance d’Hollywood, de la Fashion Week et d’ailleurs sont inévitablement devenues des sujets brûlants. Salma Hayek Pinault, l’épouse vedette de cinéma du président-directeur général de Kering (et propriétaire de CAA) François-Henri Pinault, a associé sa robe noire Gucci sur mesure à un collier de haute joaillerie Boucheron en cristal de roche et diamants, un design orné qui a nécessité plus de 5 000 heures de travail. Kerry Washington, qui portait une robe perlée de Bottega Veneta, a déclaré qu’elle ne se lassait pas d’entendre que les gens ont adoré son segment avec les deux nièces de Kamala Harris pendant la convention nationale démocrate. « C’était tellement amusant, et les gens me disent encore que c’était l’un de leurs moments préférés », a-t-elle noté. THR« C’était un moment tellement joyeux, je suis si heureuse d’avoir pu en faire partie. »

Kerry Washington en Bottega Veneta au troisième dîner annuel Caring For Women de la Fondation Kering au Pool.

Martin, quant à lui, a déclaré qu’il serait présent aux Emmy Awards dimanche soir pour encourager son équipe. Palme royale les membres du casting et la formidable présence de l’émission AppleTV+ pour la cérémonie. « Nous avons eu 11 nominations ! », a-t-il exulté avec un grand sourire. « Je pense que c’est tout simplement énorme. Mais quand vous avez quelqu’un comme Carol Burnett qui travaille avec vous, et que vous avez la passion de Kaia Gerber, qui donne tellement à l’histoire, tout s’assemble si bien. Et j’aime que nous ayons toutes ces générations qui mettent sur pied un spectacle, un spectacle que toute une famille peut s’asseoir et apprécier avec un scénario amusant. C’est un tel plaisir. » (Palme royale a déjà remporté l’un de ces Emmys, le compositeur Jeff Toyne ayant remporté le prix de la meilleure musique originale du thème principal aux Creative Arts Emmys.)

Ricky Martin en Bottega Veneta avec Esther Canadas au troisième dîner annuel Caring For Women de la Fondation Kering au Pool.

Après un dîner et une vente aux enchères qui ont permis de découvrir toute la gamme des articles de luxe et des expériences d’hospitalité des marques Kering, parmi lesquelles Alexander McQueen, Saint Laurent et Pomellato, la soirée s’est terminée par une performance de l’auteure-compositrice-interprète britannique Raye. Au final, ce mélange de philanthropie, de mode et de divertissement a atteint son objectif principal : sensibiliser et collecter des fonds indispensables pour soutenir les femmes à chaque étape de leur vie. « Les violences basées sur le genre ne connaissent pas de frontières », a déclaré le PDG de Kering, Pinault, dans un communiqué publié lundi soir. « Elles traversent les frontières, les cultures et les clivages socio-économiques. C’est une calamité qui affecte la vie quotidienne des femmes et déchire le tissu de notre humanité. À la Fondation Kering, nous pensons qu’une action continue est nécessaire pour lutter contre les violences basées sur le genre, en particulier dans le cadre de l’important travail de prévention. Cet engagement à mettre fin à la violence transmise de génération en génération est au cœur de la mission de la Fondation Kering. »