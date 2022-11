Kim Kardashian s’adapte au gala du Met et se voit refuser la robe de Marilyn – Hollywood Life

Voir la galerie





L’épisode du 3 novembre de Les Kardashian En vedette Kim Kardashian préparation du Met Gala 2022. Au début, Kim n’avait même pas prévu d’assister à l’événement. “Je n’allais pas aller au Met parce que j’étais comme… comment ai-je été en tête l’année dernière avec Balenciaga ? C’était un tel moment”, a-t-elle expliqué. “Et c’est le même thème [this year], donc j’étais comme… c’est bien de s’asseoir un. De mon temps, je n’ai jamais pensé que lorsque je n’étais pas invité, je dirais que j’allais en passer un.

Cependant, Kim était “excitée” de pouvoir créer sa propre “vision” sans Kanye West au gala du Met. Elle a eu l’idée de porter de Marilyn Monroe robe iconique à l’événement. “Quand j’ai pensé à cette idée, j’ai tout de suite appelé Julien’s Auctions car je savais que c’était lui qui vendait [the dress]”, a révélé Kim. «Ils ont dit qu’ils l’avaient vendu à Ripley’s Believe it or Not et qu’ils me mettraient en contact avec eux. La conversation est devenue incroyable. Ils ont dit que je pouvais essayer la robe. Je suis fasciné par Marilyn. J’aime qu’elle fasse les choses à sa façon. Elle s’est transformée pour être cette icône complète et maintenant tout le monde sur la planète sait qui elle est. Un grand respect.”

Quelques jours plus tard, Kim a reçu une réplique de la robe Marilyn à essayer. “Si cela ne me convient pas, je ne peux même pas essayer l’original”, a-t-elle révélé. “La largeur de mes épaules et de mon corps me fait ressembler à un métamorphe. Je peux me faufiler dans n’importe quoi. Mais personne ne nous a fait confiance pendant des années. Ils n’enverraient jamais d’échantillons. Et puis une fois que j’arrivais à Paris et que j’essayais les échantillons, ils disaient: “Oh attends, elle rentre vraiment dans nos affaires.” Donc je ne sais pas comment convaincre le gars qui possède la robe Marilyn originale que je suis une métamorphe. Cela a un étirement et l’original n’a pas d’étirement. J’ai un coup et je viens de manger. Le plan de secours est que je serai en pyjama SKIMs à la maison pour manger.

Kim était ravie quand la robe non seulement lui allait, mais aussi un peu grande sur elle. “Je suis sur le point de donner vie à ma vision”, a-t-elle déclaré. “Depuis que j’ai fait le look Balenciaga, couvert de la tête aux pieds, ça a changé ma façon de me sentir belle sur un tapis rouge, surtout pour le Met. Il ne s’agit pas seulement d’être jolie. Ça doit être une histoire. Ça doit être toute une ambiance. Cette robe est une si belle histoire.

Cependant, Kim a rapidement eu la chance d’essayer la vraie robe… et elle ne lui convenait pas. “Ils m’ont juste arraché tout ça et je suis en colère”, a-t-elle dit à ses sœurs pendant le déjeuner. “J’ai d’abord dû essayer le prototype pour voir s’il me convenait et une fois qu’il convenait, ils ont envoyé l’original et quand je suis allé le mettre, il ne montait même pas sur mes hanches. J’étais juste dévasté. J’étais tellement prêt à y aller que ça va me rendre si triste de ne pas y aller. S’ils ne me laissent pas porter la robe, non, [I’m not going]. Je leur ai écrit un e-mail rampant et suppliant. Mais ils étaient très fermes. Ils ont dit: “Nous ne pouvons pas obtenir d’assurance”, je me dis: “Nous allons obtenir une assurance.” J’ai une réponse à tout et ils sont comme… non. Je viens de le découvrir aujourd’hui et je suis dévasté.

Kim n’était pas prêt à abandonner cependant. Elle a dit qu’elle voulait essayer de perdre dix livres avant le Met et tenter de les laisser essayer à nouveau la robe. “J’ai environ trois semaines pour m’adapter à cette robe”, a-t-elle déclaré, alors qu’un montage de son entraînement était diffusé à l’écran. «Je vais faire tout ce que je peux pour essayer de faire en sorte que cela se produise. Ça va être vraiment dur et je vais devoir manger si propre et si parfait et supprimer le sucre, ce qui est si difficile pour moi. Je ne vais pas prendre non pour une réponse.

De toute évidence, Kim DID a fini par porter la robe Marilyn au Met, mais nous devrons attendre et voir comment elle fait enfin venir le propriétaire !