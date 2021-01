Kim Kardashian a partagé quelques clichés très révélateurs pour promouvoir sa nouvelle gamme de body Skims au milieu de sa «séparation imminente» de son mari Kanye West.

Jamais du genre à laisser passer une occasion de publicité, la magnat de 40 ans a saisi le moment où tous les yeux étaient rivés sur elle pour brancher sa nouvelle ligne pendant que les rapports volaient sur son «divorce imminent».

La star de L’incroyable famille Kardashian a profité de sa propre histoire Instagram pour fouiller la nouvelle gamme de combinaisons, tandis que le compte officiel de son entreprise publiait également une série de clichés.

On pouvait voir Kim modeler les nouveaux looks, y compris un body rose clair et un autre noir qu’elle avait porté avec une paire de cuissardes rose vif.

Elle avait gratté ses longues tresses noires en une queue de cheval haute pour révéler son visage parfaitement maquillé.









Dans un troisième cliché montrant la nouvelle collection de vêtements de forme, Kim s’est accroupie dans un body blanc serré à manches courtes et des cuissardes chromées, révélant ses fesses célèbres pour la plupart nues.

Le voluptueux A-lister a légendé les clichés: «DEMAIN! Bodys sur lesquels compter – 3 nouvelles silhouettes se joignent à la collection Essential Bodysuit pour offrir désormais des options pour chaque besoin de style », vantant la nouvelle collection.

Le branchement de son dernier survient alors que Kim traverse une période difficile ces derniers temps et aurait demandé à un avocat de commencer à négocier les conditions de divorce avec son mari rappeur Kanye West, 43 ans, après six ans et quatre enfants.

Page Six a rapporté qu’un «divorce est imminent» pour le couple hollywoodien, Kim engageant Laura Wasser, qui a été avocate en divorce pour les stars.

















Une source leur a dit: « Ils font preuve de discrétion, mais ils ont terminé. Kim a embauché Laura Wasser et ils sont en pourparlers de règlement. »

Il a été rapporté que Kim a cessé de porter son alliance pendant que Kanye prend une pause prolongée dans son ranch de 14 millions de dollars.

La source a ajouté: « Kim a fait monter Kanye là-haut [Wyoming] afin qu’ils puissent vivre des vies séparées et régler tranquillement les choses pour se séparer et divorcer. Elle a fini.













(Image: WireImage)



La maman de quatre enfants a été un grand partisan de son mari pendant qu’il s’occupe de ses problèmes de santé mentale, mais la source a indiqué que ce soutien avait atteint une destination finale.

Ils ont ajouté: « Maintenant, ce divorce est en cours parce que Kim a beaucoup grandi.

«Elle souhaite sérieusement passer l’examen du barreau et devenir avocate, elle prend au sérieux sa campagne de réforme pénitentiaire.

«Pendant ce temps, Kanye parle de se présenter à la présidence et de dire d’autres conneries folles, et elle en a juste assez.