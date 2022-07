Kim Kardashian revient à Los Angeles avec un jet privé de 150 millions de dollars après avoir rendu visite à Pete Davidson en Australie alors que les fans pensent qu’ils se sont “séparés”

KIM Kardashian a été aperçue à Los Angeles après avoir piloté son jet privé vers l’Australie pour retrouver son petit ami Pete Davidson.

Des rumeurs avaient circulé selon lesquelles le couple avait rompu après avoir passé des semaines sans être vus ensemble.

Kim Kardashian a été vue de retour à Los Angeles dans son jet privé de 150 millions de dollars

Sa visite survient au milieu de rumeurs selon lesquelles elle et la bande dessinée l'ont appelée

Kim, 41 ans, a été vue en train de descendre de son jet privé à Los Angeles après avoir piloté l’avion de 150 millions de dollars vers l’Australie pour passer du temps avec Pete, 28 ans.

La fondatrice de SKKN discutait au téléphone et avait ses cheveux blonds décolorés tirés en un chignon élégant.

Elle portait un haut noir à manches longues et un pantalon assorti alors qu’elle descendait les escaliers de l’avion.

Les yeux de Kim étaient couverts de lunettes de soleil foncées et elle semblait avoir quelque chose dans la main.

L’observation survient au milieu des réactions négatives de la star des Kardashian et de ses frères et sœurs – à savoir Kylie Jenner – pour avoir si souvent volé en privé.

Kylie a récemment partagé une photo d’elle debout devant deux jets privés embrassant son petit ami Travis Scott, ce qui a conduit à des accusations selon lesquelles elle affichait sa richesse.

Kim a acheté son jet privé plus tôt cette année, le montrant dans la série télé-réalité Hulu de sa famille.

La maman de quatre enfants, pour sa part, n’a pas réagi au contrecoup.





Avant la visite de Kim au Land Down Under, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle et Pete avaient décidé d’arrêter.

Son voyage a quelque peu étouffé le buzz, mais un message énigmatique de la star a soulevé quelques sourcils.

DRAPEAUX ROUGES

S’adressant à ses histoires Instagram, elle a posté: “Les filles peuvent voir la différence entre 200 nuances de rouge à lèvres nude, mais elles ne peuvent pas voir les drapeaux rouges.”

Kim a également partagé une autre citation mystérieuse qui disait: “Parfois, j’aimerais pouvoir revenir dans la vie.

“Pas pour changer les choses, juste pour ressentir certaines choses deux fois.”

De nombreux fans de Kim sur les réseaux sociaux craignaient que les messages ne signifient que la relation de la star de Hulu est sur les rochers.

“Kim me stresse avec ces citations – elle en a fini avec Pete?” on a demandé.

Un autre a commenté : “Ces citations sont très étranges, car elles semblent faire référence à quelque chose de personnel !”

“WTF se passe?” écrit un troisième.

Pendant ce temps, d’autres ont proposé que les citations fassent référence à la sœur de Kim, Khloe Kardashian, suite à l’annonce qu’elle allait avoir un autre bébé avec son ex infidèle Tristan Thompson.

LE FAIRE FONCTIONNER

Kim a publié les commentaires improvisés quelques jours seulement après son départ pour l’Australie pour rendre visite à Pete.

Il travaille actuellement sur un nouveau film.

Ils sont installés dans un lodge à 5 000 $ la nuit pour une réunion romantique après avoir passé un mois à part en raison d’engagements professionnels.

Alors que Kim vit à Los Angeles, Pete est toujours basé à New York.

Et bien qu’ils semblent faire fonctionner leur situation bicôtière, certains des amis de Kim ont dit en exclusivité au Sun qu’ils s’inquiétaient de l’avenir de leur relation.

Cependant, d’autres initiés soutiennent que Pete et Kim sont “toujours ensemble à 100%”.

LA FAMILLE D’ABORD

Il semble que les choses entre Kim et Pete deviennent même sérieuses.

La semaine dernière, Pete a dit à Kevin Hart qu’il voulait se marier et avoir un enfant avec son amant nabab SKIMS.

Kim a 13 ans l’aîné de Pete et partage déjà ses enfants North, neuf ans, Saint, six ans, Chicago, quatre ans et Psalm, trois ans, avec son ex Kanye West, dont elle a divorcé en mars.

La mère de quatre enfants et Pete ont commencé à se fréquenter en octobre 2021 après s’être connectés sur le plateau de Saturday Night Live.

Kim n'a pas abordé les rumeurs

Elle a partagé un message crypté, qui a alimenté le buzz partagé alors qu'elle était Down Under

Kim et Pete ont été liés pour la première fois en octobre 2021