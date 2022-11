Kim Kardashian révèle une taille rétrécie dans des leggings rouges moulants et un haut assorti dans de nouvelles photos pour Skims

KIM Kardashian a donné aux fans un aperçu de sa taille de plus en plus petite dans des leggings rouges et un haut assorti dans de nouvelles photos au milieu des problèmes de poids.

La magnat du SKKN a montré son corps, révélant à quel point elle est devenue mince.

Instagram/@skims, @pierresnaps

Kim Kardashian a montré sa silhouette mince dans un ensemble Skims assorti[/caption]

Instagram/@skims, @pierresnaps

Les fans ont exprimé leur inquiétude pour la star, notant son cadre apparemment rétréci[/caption]

Kim, 42 ans, a posé dans une tenue moulante composée de leggings rouges moulants et d’un haut de style henley assorti pour une photo Instagram.

La faisait la promotion de nouveaux ajouts à sa gamme Skims, mais les fans étaient concentrés au laser sur son petit cadre.

Sur la photo, Kim semblait marcher pieds nus sur un sol en béton, faisant des signes de paix avec ses doigts et un visage en bisou.

Une deuxième photo dans la même tenue la montrait à nouveau à mi-chemin, cette fois avec ses mains à ses côtés et un regard sérieux sur son visage.

On pouvait voir ses côtes dépasser à travers la chemise.

Les courbes et les jambes et les bras fins de Kim étaient également exposés.

Les fans ont exprimé à plusieurs reprises leur choc face à son apparence ces derniers temps.

La star de Hulu a perdu plus de 20 livres depuis la préparation du Met Gala en 2021.





CRANER

Plus tôt mardi, Kim a montré des looks Skims encore plus sexy.

Elle a posé dans une série de combinaisons pour des clichés Instagram.

La maman de quatre enfants ne portait pas de pantalon et deux looks avec des combinaisons spectaculaires et plongeantes.

La première photo du groupe la montrait vêtue d’un body argenté métallisé avec un décolleté en V profond.

Sur une deuxième photo, elle portait un une-pièce similaire, cette fois en noir et doté d’un décolleté haut.

Le cadre rétréci de Kim était pleinement visible sur les deux photos et elle avait un regard sérieux sur son visage.

Elle a rompu le message avec une capture d’écran des paroles de la nouvelle chanson de Drake, More M’s, qui faisait référence à elle et à sa marque comme 21 Savage rappait : “Mets ses skims, maintenant elle agit comme si elle était Kim.”

Kim a ensuite partagé plus de photos de son tournage, posant dans un autre body à col haut de couleur cuivre.

Elle a terminé le message avec une photo d’elle montrant un body marron avec un autre décolleté plongeant.

Le message a fait vibrer les fans pour un certain nombre de raisons, mais beaucoup semblaient distraits par la référence à Drake.

ROMANCE BOURGEONNE?

Après que la star de télé-réalité ait partagé le message, les fans ont commencé à bourdonner à propos de sa possible relation avec le rappeur canadien.

Drake a une longue histoire avec Kim ainsi qu’avec son ex-mari Kanye West.

Des rumeurs ont circulé dans le passé selon lesquelles le couple s’est lié.

Kanye n’était pas content du bavardage et lui et Drake se sont retrouvés dans une longue querelle.

Les fans ont spéculé sur une éventuelle relation entre la paire sur Reddit.

Intitulé “Voir l’aide de Drake avec cette publicité”, de plus en plus de fans se sont précipités sur le fil de commentaires du message pour donner leur avis sur Kim faisant référence à l’artiste qui vend du platine.

Une personne a écrit : « Nouvelle romance ? Je pense que oui!”

Un deuxième fan a commenté: “Kanye va perdre sa merde”, tandis qu’un autre a ajouté: “Omg Kanye [is] en pagaille. »

Alors qu’un quatrième Redditor a apporté une précision en écrivant « Le titre est trompeur. C’est la ligne de 21 ; Drake ne l’a jamais mentionnée.

Instagram/Skims/Kim Kardashian

Kim s’est également montrée alors qu’elle posait sans pantalon dans un body plongeant[/caption]

Instagram/pierresnaps

Kim a fait allusion aux rumeurs selon lesquelles elle aurait rencontré Drake dans l’un de ses récents messages[/caption]

Éclaboussure

Son ex Kanye West rivalisait publiquement avec Drake au milieu du drame[/caption]