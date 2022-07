Kim Kardashian révèle un secret simple qui la rend ” si heureuse à n’importe quelle heure de la journée ” après avoir rendu visite à Pete Davidson

KIM Kardashian a révélé le secret simple qui la rend “si heureuse à n’importe quelle heure de la journée”.

Cela vient après qu’elle se soit envolée pour l’Australie pour rendre visite à son petit ami Pete Davidson.

Kim Kardashian a révélé qu'un bol d'açaï et un thé chaud la rendaient " si heureuse à n'importe quelle heure de la journée "

Elle a récemment rendu visite à son petit ami Pete Davidson en Australie

S’adressant à ses histoires Instagram, Kim, 41 ans, a donné à ses abonnés une mise à jour gastronomique.

Elle a montré un bol de smoothie garni d’une variété de fruits frais, de noix de coco râpée et de granola.

À côté du repas sain se trouvait une tasse de thé fumante.

La star de télé-réalité a ajouté le texte : « Un bol d’açaï avec un thé chaud me rend toujours heureux, peu importe l’heure de la journée.

Selon le site Web Poosh de sa sœur Kourtney Kardashian, le petit-déjeuner préféré de Kim est 100 % végétalien et peut contenir une variété de garnitures de superaliments.

Kim est également connue pour boire du thé vert antioxydant biologique dans le but de maintenir sa silhouette mince.

La star de Hulu était récemment en Australie, où elle rendait visite à son petit ami de 28 ans, Pete.

Il est en bas pour tourner un nouveau film, Wizards, après son départ de Saturday Night Live.





LES MAGICIENS D’OZ

Kim a fait le voyage après avoir passé un mois à part en raison d’engagements professionnels.

Le couple, qui est ensemble depuis octobre 2021, s’est installé dans un luxueux éco-lodge à 5 000 $ la nuit.

Leur suite comprenait des baies vitrées et une vue magnifique sur les environs de la forêt tropicale.

Alors qu’elle passait du temps de qualité avec son petit ami comédien, Kim était plutôt silencieuse sur les réseaux sociaux.

Un initié proche du fondateur de SKIMS a révélé au Sun : “Elle a dit à l’équipe avec elle : ‘Ne vous attendez pas à me voir beaucoup pendant quelques jours !’

“Elle a dit qu’elle avait l’intention de rester avec Pete dans sa chambre au complexe où il séjourne, et de ne pas faire grand-chose d’autre !”

Alors que les choses vont bien dans leur relation, Pete a révélé qu’il aimerait se marier et avoir des enfants un jour avec sa petite amie de neuf mois.

Cependant, de 13 ans son aînée, Kim partage déjà North, neuf, Saint, six, Chicago, quatre et Psalm, trois, avec son ex Kanye West.

Kim est fan de superaliments bio pour l'aider à maintenir sa silhouette mince

Elle sort avec Pete Davidson depuis octobre 2021

Ils rattrapent maintenant du temps de qualité ensemble après un mois d'écart