Kim Kardashian révèle sa taille réelle sur de nouvelles photos alors qu’elle montre sa taille et ses fesses rétrécies dans des leggings blancs moulants

KIM KARDASHIAN a révélé sa vraie taille de pantalon après avoir publié de nouvelles photos de sa taille et de ses fesses qui rétrécissent.

La fondatrice de SKIMS a posté une photo d’elle portant un débardeur moulant et des leggings de la marque.

Kim Kardashian a révélé qu’elle portait un XS en legging[/caption]

Kim a perdu plus de 20 livres depuis mai[/caption]

La légende du message disait: “De la tête aux pieds dans SKIMS pour les vacances”, puis a révélé que Kim, 42 ans, porte un extra-petit.

Les leggings moulants noirs et blancs et le débardeur accentuent la taille en voie de disparition de Kim qui semble de plus en plus petite.

Début octobre, Kim s’est fait raffermir la peau sur le ventre.

C’était son deuxième rendez-vous avec le Dr Ashkan Ghavami pour subir le traitement “Morpheus8 Body” qui raffermit la peau avec la radiofréquence.

Kim a dit: “Nous voulons juste avoir l’air arrachés.”

Mais les fans de Kim craignent que dans ses efforts pour avoir l’air “arrachée”, elle devienne extrêmement malsaine.

Une source a déclaré au US Sun que Kim “aime sa maigreur”. Elle prévoit également de perdre encore plus de poids.

La source a déclaré que Kim prévoyait de continuer à suivre un régime sans sucre jusqu’à ce qu’elle perde deux livres de plus afin qu’elle puisse être en dessous de son objectif de poids.

Kim a l’impression qu’elle n’a jamais été aussi belle, et elle veut rester aussi mince.

Elle n’est pas la première Kardashian à montrer sa vraie taille.

JEAN-IUS

La sœur de Kim, Kourtney, 43 ans, a partagé sa taille de jean dans une nouvelle vidéo après que les fans l’ont félicitée pour avoir affiché sa silhouette sinueuse.

La star de télé-réalité a profité de ses histoires Instagram pour montrer ses dernières trouvailles de mode.

Kourtney a scanné la caméra au-dessus d’une paire de talons hauts cloutés, d’un pantalon en cuir noir et de nombreuses paires de jeans en denim disposés sur son lit.

La personnalité de Hulu a déplié le pantalon dévoilant la taille du jean 27.

Kourtney a adopté son physique plus courbé ces derniers temps en posant dans diverses tenues sexy sur les réseaux sociaux.

Elle a également récemment affiché ses courbes dans une chemise courte en maille transparente avec un haut gris assorti.

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires du message pour applaudir la mère de trois enfants pour avoir montré son “vrai corps” sur les photos.

Une personne a commenté : « J’adore le fait qu’elle n’ait pas peur de montrer son vrai corps. Iconique.”

Un deuxième fan a accepté en écrivant: “Oui. C’est la vraie confiance.

« Tuez la reine. Basculez ces belles courbes », a ajouté un troisième.

Une quatrième personne a mentionné : « C’est pour ça qu’elle est ma préférée », tandis qu’une cinquième a répondu : « Je pense exactement la même chose ! Elle est magnifique.

Un commentateur a plaisanté : « Attendez… une célébrité… avec un dos normal ?! Aucune côte visible, aucune colonne vertébrale visible ? Oui, c’est très agréable à voir.

Dans un épisode précédent de The Kardashians, Kourtney s’est extasié sur son corps, disant qu’elle est beaucoup plus heureuse depuis qu’elle a pris du poids.

La magnat de la beauté avait été ouverte sur la FIV et les gains de poids qu’elle avait provoqués en essayant de concevoir un bébé avec son mari, Travis Barker, 47 ans.

Lors d’un entretien confessionnel, elle a déclaré : “Quand j’étais super maigre, c’est comme une période où j’étais super anxieuse.

«Pas de manger ou de rester à un certain poids. J’étais dans des relations toxiques. Je dis toujours ça mais quand je suis vraiment mince, sachez que je ne suis pas content.

“J’adore aussi être plus curviligne. C’est juste canaliser cette énergie reine et embrasser la femme que je suis.

La sœur de Kim, Kourtney, a été félicitée pour avoir montré son “vrai” corps en jupe courte pour de nouvelles photos inédites[/caption]

Kourtney a révélé sa taille de jean dans une nouvelle vidéo après que les fans l’ont félicitée pour avoir montré des courbes[/caption]

Kourtney dit qu’elle aime être plus ronde[/caption]