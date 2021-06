Kim Kardashian révèle sa solitude dans « L’Incroyable Famille Kardashian »

Embrassez votre propre visage en pleurs de Kim. « Keeping Up With the Kardashians » d’E! a terminé ses 20 saisons jeudi.

Avec Ryan Seacrest en tant que producteur exécutif, la série a fait ses débuts en 2007, en se concentrant sur une famille recomposée des plus excitantes à regarder. Les caméras ont filmé Kris et Caitlyn Jenner élevant leurs filles, Kendall et Kylie, et élevant les enfants de Kris de son mariage avec feu Robert Kardashian : Kim, Kourtney, Khloé et Rob.

Heureusement, le clan KarJenner ne disparaît pas de la télévision. Les stars travaillent sur une nouvelle programmation pour Hulu, à partir de cet automne. (Interrogé sur le nouveau projet dans une interview, Kris ne répond que par « Bouclez votre ceinture de sécurité! ») Andy Cohen de Bravo organise également une réunion « Keeping Up » en deux parties (17 juin à 8 HAE/PDT et 20 juin à 9 EDT/PDT) qui a l’air très juteux.

Dans la finale de jeudi, la famille termine ses dernières vacances à Lake Tahoe et enterre une capsule temporelle, avec des interviews entre Khloé et sa famille sur l’avenir. Ni Caitlyn ni Rob n’apparaissent dans l’adieu, mais l’épisode fournit des mises à jour sur les sœurs Kardashian, qui sont devenues les vedettes de la série ces dernières saisons. Nous avons également discuté avec Kris de ses réflexions sur la série.

Quelle est la prochaine étape pour Kim ?

Bien qu’elle ait échoué pour la deuxième fois à l’examen des étudiants en droit de première année (alias le baby bar), Kim prévoit de poursuivre son parcours pour devenir avocate. Elle dit à Khloé qu’elle espère créer « un cabinet (d’avocat) vraiment prospère ».

Quant à sa vie personnelle, Kim semble beaucoup plus calme dans l’épisode de jeudi par rapport à celui de la semaine dernière, lorsqu’elle s’est effondrée à cause des problèmes de son mariage avec le rappeur/créateur de mode Kanye West. Kim a demandé le divorce en février après près de sept ans de mariage. (Ils ont quatre enfants ensemble : les filles North, 7 ans, et Chicago, 3 ans, et les fils Saint, 5 ans, et Psalm, 2 ans.

Sur « Keeping Up », Kim dit à Kris qu’elle a ressenti un changement après avoir eu 40 ans en octobre et s’est tournée vers un thérapeute pour ses problèmes. Elle aspire au « bonheur total » et à un véritable partenaire pour partager sa vie.

« Je n’ai jamais pensé que j’étais seul », dit Kim. « J’ai toujours pensé que c’était très bien, je pouvais juste avoir mes enfants. Mon mari déménage d’un état à l’autre, et je fais ce trajet avec lui. Et ça me va. Et puis, après avoir eu 40 ans cette année, j’ai réalisé, non, je ne veux pas d’un mari (qui) vit dans un état complètement différent. Pour moi, j’ai pensé, ‘Oh mon Dieu, c’est à ce moment-là que nous nous entendons le mieux.’ Mais alors c’est triste pour moi, et ce n’est pas ce que je veux. Je veux quelqu’un avec qui nous avons les mêmes séries en commun », ajoute-t-elle. « Je veux quelqu’un (qui) veut s’entraîner avec moi. »

Kim pense qu’elle trouvera un sens à partager les petits moments de la vie.

« J’ai toutes les grandes choses », dit-elle. « J’ai l’extravagance, tout ce que vous pouvez imaginer, et personne ne le fera jamais comme ça. Je le sais. Et je suis reconnaissant pour ces expériences, mais je pense que je suis prêt pour les petites expériences qui, je pense, Signifie beaucoup. »

Que se passe-t-il réellement avec Khloé et Tristan Thompson ?

Des questions ont tourbillonné sur la relation entre les ex Khloé et Tristan Thompson, qui partagent la fille True, 3 ans. Le couple a été de temps en temps à la suite des infidélités présumées de Tristan.

En finale, le joueur NBA a demandé à Khloé de déménager à Boston pour la saison de basket (il a rejoint les Celtics en novembre). La cofondatrice de Good American Apparel a accepté et dit qu’elle partage son temps entre Boston et Los Angeles.

Dans une interview avec des producteurs, elle a fait la lumière sur leur connexion.

« La pandémie, elle peut vraiment vous faire ou vous défaire, et je pense qu’avec Tristan et moi-même, cela nous a forcés à avoir tellement de conversations inconfortables, et je pense que cela a été incroyablement bénéfique », a déclaré Khloé. « Maintenant, nous sommes les meilleurs amis. Je vais vers lui pour tout et n’importe quoi. Et je suis définitivement plus ouvert à l’idée d’un avenir avec moi et Tristan. »

Kourtney et Scott Disick se remettront-ils un jour ensemble ?

Reconnaissant les améliorations que Scott a apportées dans sa vie personnelle, Kourtney dit que le père de ses trois enfants – Mason, 11 ans, Penelope, 8 ans et Reign, 6 ans – doit encore faire preuve de cohérence.

« Je ne sais pas si cela n’arrivera jamais », dit Kourtney. Khloé explique à Kim : « Elle dit que ça n’arrivera jamais jusqu’à ce que (Disick) puisse montrer pendant un an », il peut garder le cap.

Kourtney et son ex ont eu leur propre conversation, au cours de laquelle Kourtney a exprimé sa frustration envers sa famille pourencourageant continuellement une réunion du couple.

« Je ne vais pas me sentir coupable quand les choses que je t’ai demandées n’ont pas été faites », dit-elle.

« Je pense que nous devons peut-être tous les deux réaliser que nous ne serons peut-être pas ensemble et que nous devons avancer complètement », a déclaré Disick. « Le fait que nous ayons ce que nous avons est incroyable, et je veux juste être reconnaissant pour cela, au lieu de toujours penser qu’il y a plus. »

Kourtney sort maintenant avec le musicien Travis Barker et Disick est impliqué avec le mannequin Amelia Hamlin.

Pourquoi la finale rend Kris Jenner « très, très triste »

Jenner a déclaré à USA TODAY cette semaine que la finale donne le cœur lourd à la maman.

« Cela me rend très, très triste », dit Kris. « Le tout est le plus beau chapitre de ma vie, l’un des meilleurs et des meilleurs voyages que j’aie jamais fait. Travailler avec ma famille a été la plus grande bénédiction de ma vie. »

Jenner dit qu’elle est dans un état d’incrédulité que la série soit réellement terminée.

« Je pense que je suis un peu engourdie », dit-elle. « Je pense qu’il n’a pas vraiment coulé parce que nous l’avons tourné il y a si longtemps. Et COVID a gêné le tout, et c’était une période intéressante dans le monde pour se concentrer sur autre chose que simplement être en bonne santé et avoir ma famille en bonne santé. C’est donc juste quelque chose qui me rend très triste lorsque je me réveille et que je dis : « Wow, c’est fini », ça me rend très triste. »

« Coeurs lourds » : « L’Incroyable Famille Kardashian » se terminera en 2021 après 14 ans