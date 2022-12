Kim Kardashian révèle qu’elle ” s’en fiche ” dans un message crypté après que l’ex Kanye West ait accusé la star d’avoir triché avec un joueur de la NBA

KIM Kardashian a partagé un message énigmatique exprimant son attitude envers les récentes allégations de tricherie sauvage de l’ex-mari Kanye West.

La star de télé-réalité a profité de ses histoires Instagram pour partager ses pensées via les mots de quelqu’un d’autre.

Hulu

Kim Kardashian a partagé un message énigmatique apparemment destiné à l'ex Kanye West

PA

Le rappeur a récemment affirmé avoir surpris Kim en train de tricher avec la star de la NBA Chris Paul

Au cours du week-end, Kim, 42 ans, a publié une capture d’écran de ce qui semblait être un lecteur de musique avec la chanson Never Hating de Lil Baby.

Il comportait également un extrait des paroles, qui disait: “Je n’ai jamais été un haineux, je m’en fiche.”

Le message est venu quelques jours seulement après que son ex Kanye a allégué qu’il l’avait surprise avec un autre homme – le joueur de la NBA Chris Paul – pendant leur mariage.

Le rappeur a partagé l’allégation sur Twitter peu de temps avant que son compte ne soit suspendu à cause d’un tweet précédent, qui montrait une étoile de David avec une croix gammée au milieu.

Kanye n’a pas inclus d’autres détails dans son tweet et il n’y a aucune preuve pour étayer l’allégation.

Le US Sun a contacté les représentants de Kim et de Chris, mais n’a pas eu de réponse.

Le duo n’a pas non plus abordé publiquement cette affirmation apparemment sans fondement.

Alors que le magnat du SKKN est resté silencieux au milieu des allégations portées contre elle, ses proches s’expriment.





MISE AU POINT

Une source proche de Kim a parlé des commentaires de son ex-mari vendredi.

L’initié a déclaré à TMZ: “Ce n’est pas vrai et malheureusement, c’est une tendance continue avec Kanye, attaquant Kim pour rediriger l’attention de tout le monde après une journée de bouffonneries folles où il a dit toutes les choses haineuses et offensantes dont il peut rêver.”

Les commentaires offensants en référence ont été faits lors d’une interview chaotique avec InfoWars animée par Alex Jones.

Au cours de la rencontre, le gagnant du Grammy a semblé glorifier Hitler et le parti nazi des semaines après avoir fait des commentaires antisémites qui lui ont fait perdre plusieurs contrats commerciaux.

Kanye a dit à un moment donné qu’il n’aimait pas le mot “mal” associé aux nazis, ajoutant : “J’aime les juifs, mais j’aime aussi les nazis”.

Dans la même interview, il a attaqué l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, utilisant un petit filet de pêche et une bouteille de lait au chocolat Yoohoo pour représenter l’homme politique.

L’APPELER QUITTE

Plus tôt cette semaine, Kim et Kanye sont parvenus à un accord de divorce après plus d’un an d’allers-retours.

Les ex sont parvenus à un accord sur toutes les questions, y compris la pension alimentaire pour enfants, la garde et le partage des biens.

La magnat des Skims et son ex designer Yeezy partageront la garde conjointe de leurs enfants North, Saint, Psalm et Chicago.

Des documents obtenus par TMZ – le premier média à rendre compte des nouvelles partagées – affirment que Kim et Kanye auront un accès égal aux enfants, bien que des sources aient déclaré que Kim aurait les enfants la plupart du temps et depuis qu’elle et son mari se sont séparés. en 2021.

Elle recevra également une importante somme de pension alimentaire mensuelle de son ex.

Un juge a ordonné à l’espoir présidentiel de payer à Kim 200 000 $ par mois le premier de chaque mois par dépôt direct.

Ils auraient également convenu que si jamais il y avait un désaccord entre eux au sujet de leurs enfants, ils chercheraient une médiation.

Si une partie ne participe pas, l’autre prend automatiquement la décision.

Les décisions de propriété et la division des actifs étaient déjà énoncées dans leur accord prénuptial original.

Kim et Kanye ont également renoncé à la pension alimentaire dans cet accord.

PA

L'allégation vient au milieu des nouvelles qu'elle et Kanye ont finalisé leur divorce

Instagram/Skims

Des sources proches de Kim disent qu'il n'y a pas de vérité dans l'allégation

Instagram

Dans leur colonie, Kim et Kanye partagent la garde de leurs enfants avec elle les ayant la plupart du temps