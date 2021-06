Kim Kardashian révèle qu’elle ‘obtiendra un FACELIFT’ au moment où elle aura 55 ans tout en enterrant une capsule temporelle lors de la finale de la série KUWTK

KIM Kardashian a laissé entendre qu’elle aurait un VISAGE au moment où elle aura 55 ans dans la finale émotionnelle de la série KUWTK de ce soir.

Dans le dernier épisode JAMAIS de l’émission de téléréalité qui est devenue une icône de la culture pop, la célèbre famille a enterré une capsule temporelle qui comprenait des objets sentimentaux et des vidéos personnalisées.

4 Kim Kardashian a affirmé qu’elle aurait «besoin d’un VISAGE» à l’âge de 55 ans Crédit : E!

4 La star de télé-réalité a fait l’aveu alors que la famille enterrait une capsule temporelle devant être ouverte en 2035 Crédit : E!

Plus tôt dans la saison, Kim, 40 ans, a demandé à chaque membre du clan Kardashian-Jenner de choisir quelque chose qui compte beaucoup pour la personne en ce qui concerne son parcours dans la série.

Pour ajouter aux objets, Khloe Kardashian, 36 ans, a proposé de filmer chaque membre de la famille sur un magnétoscope portable pour leur poser des questions intimes sur leur expérience télévisuelle.

Elle s’est assise avec Kim et avant même que les sœurs ne commencent à parler, la fondatrice de SKIMS a évoqué son âge beaucoup plus avancé lorsque la capsule temporelle sera découverte en 2035.

« Oh mon dieu, je vais avoir 55 ans quand on regardera ça ? Putain de merde, j’aurai probablement un FaceTime d’ici là », s’est exclamé Kim.

Khloe a ri avant de poser sa première question : « De quelles choses êtes-vous le plus fier ? »

4 Khloé Kardashian filmée Crédit : E!

4 La star de télé-réalité a déclaré qu’au moment où la famille ouvrirait les capsules temporelles, elle aurait » besoin d’un lifting « Crédit : E!

Kim a répondu avec un sourire : « Quand je suis capable de vraiment faire une différence dans la vie de quelqu’un et j’espère qu’un jour je pourrai avoir un cabinet d’avocats très prospère. »

Une fois venu le temps de mettre les articles dans le grand conteneur, chacun avait une idée différente à apporter.

Kourtney Kardashian a choisi un t-shirt de Smooch, une boutique pour enfants à Los Angeles que la famille possédait auparavant.

Kim a enterré son tout premier parfum qu’elle a fait sans ses sœurs, ce qui a provoqué une énorme bagarre entre frères et sœurs documentée dans la série au cours de la troisième saison.

Alors que Kylie Jenner a eu une idée similaire et a mis dans le premier trio de kits de lèvres Kylie Cosmetics qui a lancé son empire de la beauté.

Sœur Kendall Jenner a inclus une peinture de sa première maison avec laquelle elle a été représentée dans les premières saisons de KUWTK, qu’elle a appelées ses « années de croissance de pointe ».

La matriarche Kris Jenner a choisi une marque pour le terme « Momager » qu’elle a inventé.

Khloe a terminé l’activité en enterrant une paire de clés de leur première boutique de vêtements Dash et le disque dur de toutes les interviews qu’elle a filmées cette saison.

Les objets ont été enterrés dans une grande capsule temporelle blanche sur laquelle était écrit « Keeping Up With The Kardashians 2020 » qui a ensuite été mis dans la terre dans le jardin de Kim.

La finale de la série de ce soir de KUWTK a également montré à Kim qu’elle n’avait PAS réussi sa deuxième tentative pour passer l’examen du baby bar.

L’aspirant avocat a semblé contrarié et a reproché au diagnostic de Covid d’avoir à nouveau échoué à l’examen juridique difficile.

Alors qu’elle était au téléphone avec ses avocats Erin Haney et Jessica Jackson, elle a vérifié son MacBook bling-out et a été déçue des résultats.

« J’ai échoué! F ** k », s’est exclamée Kim en consultant le site Web du California State Bar.

« C’est vraiment agaçant. Je me sens déçu, totalement déçu. Le score total était de 463, j’ai eu à peu près la même chose, en fait un peu pire.

« Je dois juste ne pas stresser à ce sujet. Je ne peux pas insister sur le fait que je dois juste faire mieux à l’avenir », a déclaré Kim.

Elle a ensuite appelé sa sœur aînée, Khloe Kardashian, 36 ans, qui portait un sweat-shirt « Kim est mon avocate ».

« Je suis tellement énervé. Tu m’as tellement soutenu, et je n’y suis même pas parvenu. POUAH! » la fondatrice de SKIMS a dit à son frère sur FaceTime.

« Je suis tellement énervé. Vous me soutenez tellement », a déclaré le fondateur de SKIMS sur FaceTime.

« Vous avez eu Covid, vous avez fêté vos 40 ans. Vous avez eu beaucoup de choses personnellement dans votre relation. Et la quarantaine elle-même.

« Je ne pense vraiment pas que ce temps ait compté », a assuré Khloe à sa sœur.

La personnalité de la télévision a ensuite expliqué qu’elle consacrerait les quatre à six prochaines semaines à étudier et passerait l’examen du baby-bar pour la troisième fois en juin 2021.