Kim Kardashian révèle qu’elle n’est pas intéressée à sortir avec Pete Davidson

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kim Kardashian a récemment révélé qu’elle ne cherchait pas à entrer dans une nouvelle relation de si tôt, un mois après sa rupture avec l’ancien comédien de “Saturday Night Live” Pete Davidson.

Lors d’une apparition sur “Live with Kelly and Ryan” lundi, Kardashian a été interrogée sur ce qu’elle recherche chez un nouvel homme et avec qui elle peut potentiellement se voir, elle a répondu en disant “absolument personne” et qu’elle n’est pas cherche quelqu’un en ce moment.

Kardashian a fait allusion au fait qu’il se passe tellement de choses dans sa vie en ce moment, ce qui nécessite tellement d’attention, qu’il n’y aurait pas de place dans sa vie pour un petit ami.

“Je ne cherche rien”, a-t-elle déclaré. “Je pense que j’ai vraiment besoin d’être seul, de me concentrer et de finir [law] l’école et [focus on] mes enfants.”

KIM KARDASHIAN DÉCOUVRE SON DOS POUR LA COUVERTURE DU MAGAZINE RACY, EXPLIQUE POURQUOI ELLE PEUT S’APPLIQUER AUX FEMMES DERRIÈRE LES BARRES

Plus tôt en septembre, Kardashian a plaisanté sur “The Late Late Show with James Corden” en disant que puisque ses relations avec les gens de l’industrie du divertissement ne semblent pas fonctionner, elle va chercher son prochain partenaire important ailleurs.

Elle a taquiné qu’elle allait commencer à traîner dans des cabinets médicaux ou des cabinets d’avocats pour trouver son prochain petit ami.

“Je pense que ça va être, comme, [a] scientifique, neuroscientifique, biochimiste, médecin [or] avocat”, a-t-elle dit à Corden. “C’est peut-être ce que j’envisage à l’avenir.”

Alors qu’elle plaisantait avec Corden sur le fait de commencer potentiellement une nouvelle relation, elle lui a également précisé qu’elle ne cherchait rien pour le moment et voulait juste se concentrer sur ses quatre enfants.

Kardashian a été impliquée dans un certain nombre de relations de haut niveau, notamment avec son ex-mari Kanye West. Kardashian a demandé le divorce du rappeur en février 2021 après près de sept ans de mariage.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2011 et s’est marié lors d’une cérémonie privée en 2014.

Le premier signe qu’il y avait des problèmes au paradis est venu en 2020 lorsque West a annoncé qu’il se présentait à la présidence et a commencé à critiquer Kardashian et sa famille dans des discours et sur les réseaux sociaux. Au cours de l’un de ses discours, il a déclaré au monde que Kardashian voulait initialement avorter leur aîné, North West.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Plus tard, il a attaqué la mère de Kardashian, Kris Jenner, en la qualifiant de Kris Jong-un sur Twitter, la comparant au dirigeant de la Corée du Nord, le dictateur Kim Jong-un.

Kardashian a parlé de sa décision de mettre fin à son mariage lors d’un épisode de 2021 de “Keeping Up with the Kardashians” et de son changement de perspective sur ce qu’elle recherche maintenant dans une relation.

“J’ai l’extravagant, tout ce que vous pourriez imaginer, et personne ne le fera jamais comme ça. Je le sais… et je suis reconnaissante pour ces expériences”, a-t-elle déclaré dans l’émission. “Mais je pense que je suis prêt pour les petites expériences qui, je pense, signifieront beaucoup.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a été mariée trois fois. Son premier mariage était avec le producteur de musique Dean Thomas de 2000 à 2004. Son deuxième avec le basketteur Kris Humphries, qui a duré 72 jours en 2011, et le troisième avec Kanye West.